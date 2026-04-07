ISTRA - HAJDUK 1-3 Livaja briljirao s dva gola, Pajaziti zabio prvijenac. Trener Garcia oduševljen timskom igrom i napretkom mladih igrača. Što će biti s Livajom i njegovim minutama?
Garcia: Uživao sam u Livajinoj igri, ali puno puta nisam uživao
Gonzalo Garcia imao je pregršt razloga za zadovoljstvo po povratku u Pulu kao trener Hajduka. Bijeli su pobijedili 3-1 uz dva gola Marka Livaje i prvijencem Adriona Pajazitija.
- Igrali smo kao momčad, napadački i u obrani. Vidite i kako se mladi dečki poboljšavaju, imaju dobru energiju, kemiju i rade dobro. Uživam gledati ih kako igraju i to nije prvi put. Šteta što nismo ranije zabili i što nije završilo većom razlikom. Da su oni zabili drugi gol, bilo bi ludo u završnici - rekao je Garcia za MAXSport.
- Neke igrače trebalo je odmoriti, pogotovo Sigura i Pukštasa koji su dugo putovali tijekom reprezentativne stanke. Mogli smo pripremiti utakmicu zadnja dva dana. Dobro su radili. pobjeda je najvažnija.
Livaja je povezao tri utakmice u kojima je zabio gol, pritom i dvaput asistirao. Mnogi se pitaju je li mogao dobiti i više prilika, pogotovo krajem jeseni i u zadnjem derbiju protiv Dinama u Splitu.
- Igra dobro i trenira dobro. Ja sam trener. Danas uživam u njegovoj igri, ali puno puta nisam uživao. Stavit ću ga u nedjelju, a onda odlučivati utakmicu po utakmicu. I on je uživao na terenu, sretan sam zbog njega. Cijela je momčad igrala dobro, Pajaziti, Krovinović, svi su bili dobri - zaključio je Garcia.
Njegov kolega Oriol Riera nije previše žalio za propuštenim.
- Momčad je stajala u srednjem bloku i pokušala ih kazniti preko kontri, ali Hajduk je dobar, kad Livaja ima dobar dan, teško je. Igrači koji uskaču umjesto ozlijeđenih pokazali su da su prave klase. Mi smo pokušavali i borili se u drugom poluvremenu koliko je išlo - rekao je Španjolac i dodao:
- Ovaj tjedan imamo dvije utakmice pa smo rotirali igrače, svaka je utakmica drugačija. Igrali smo protiv jako dobre momčadi, a protiv njih ili Dinama možete nešto napraviti samo ako imate dobar, a oni loš dan. Protiv Lokomotive nemamo suspendiranog Kadušića i ozlijeđenog Kumara, ali koga nema, bez njega se mora.
