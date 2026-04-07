Obavijesti

Sport

TRENER HAJDUKA OTVORENO

Garcia: Uživao sam u Livajinoj igri, ali puno puta nisam uživao

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
Hajduk i Rijeka sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

ISTRA - HAJDUK 1-3 Livaja briljirao s dva gola, Pajaziti zabio prvijenac. Trener Garcia oduševljen timskom igrom i napretkom mladih igrača. Što će biti s Livajom i njegovim minutama?

Gonzalo Garcia imao je pregršt razloga za zadovoljstvo po povratku u Pulu kao trener Hajduka. Bijeli su pobijedili 3-1 uz dva gola Marka Livaje i prvijencem Adriona Pajazitija.

- Igrali smo kao momčad, napadački i u obrani. Vidite i kako se mladi dečki poboljšavaju, imaju dobru energiju, kemiju i rade dobro. Uživam gledati ih kako igraju i to nije prvi put. Šteta što nismo ranije zabili i što nije završilo većom razlikom. Da su oni zabili drugi gol, bilo bi ludo u završnici - rekao je Garcia za MAXSport.

- Neke igrače trebalo je odmoriti, pogotovo Sigura i Pukštasa koji su dugo putovali tijekom reprezentativne stanke. Mogli smo pripremiti utakmicu zadnja dva dana. Dobro su radili. pobjeda je najvažnija.

Livaja je povezao tri utakmice u kojima je zabio gol, pritom i dvaput asistirao. Mnogi se pitaju je li mogao dobiti i više prilika, pogotovo krajem jeseni i u zadnjem derbiju protiv Dinama u Splitu.

Istra 1961 i Hajduk sastali se u 28. kolu SuperSport HNL-a
Istra 1961 i Hajduk sastali se u 28. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

- Igra dobro i trenira dobro. Ja sam trener. Danas uživam u njegovoj igri, ali puno puta nisam uživao. Stavit ću ga u nedjelju, a onda odlučivati utakmicu po utakmicu. I on je uživao na terenu, sretan sam zbog njega. Cijela je momčad igrala dobro, Pajaziti, Krovinović, svi su bili dobri - zaključio je Garcia.

Njegov kolega Oriol Riera nije previše žalio za propuštenim.

- Momčad je stajala u srednjem bloku i pokušala ih kazniti preko kontri, ali Hajduk je dobar, kad Livaja ima dobar dan, teško je. Igrači koji uskaču umjesto ozlijeđenih pokazali su da su prave klase. Mi smo pokušavali i borili se u drugom poluvremenu koliko je išlo - rekao je Španjolac i dodao:

- Ovaj tjedan imamo dvije utakmice pa smo rotirali igrače, svaka je utakmica drugačija. Igrali smo protiv jako dobre momčadi, a protiv njih ili Dinama možete nešto napraviti samo ako imate dobar, a oni loš dan. Protiv Lokomotive nemamo suspendiranog Kadušića i ozlijeđenog Kumara, ali koga nema, bez njega se mora.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026