Garcia: Zaboravili smo Rijeku, napokon. Često moram slušati i čitati glupe stvari, a pazite ovo!

Gonzalo Garcia može odahnuti, Hajduk se nakon više od mjesec dana vratio pobjedama i zasjeo na vrh HNL-a barem do nedjelje poslijepodne nakon trijumfa nad Lokomotivom 3-1 na Maksimiru.

Pokretanje videa... 01:02 Hajdukov meštar za travnjake za 24sata: 'Svoje tajne otkrivao sam Cityju, čak i Wimbledonu' | Video: 24sata/pixsell

- U redu, možemo zaboraviti Rijeku, to je bila grozna večer. Kad pobijediš ovakvu utakmicu, to je normalno. Imali smo sedam velikih prilika i zasluženo smo pobijedili. Sretan sam i zbog igrača i zbog sebe. Često moram slušati i čitati glupe stvari i drago mi je kako se igrači razvijaju i napreduju. Vidite mlade igrače: Šegu, Pukštasa, Sigura, Mlačića. Tu je Rebić koji je danas odigrao sjajno. Sretni su, rade i to me veseli - rekao je Španjolac.

- Počeli smo dobro, kako smo htjeli. Kontrolirali smo i pritiskali, Lokomotiva je igrala na kontre. Bila je pod pritiskom, puno smo morali trčali, svi su svakoga čuvali. Ali oni su zabili iz prve naše pogreške, ali OK, igrali smo sa samopouzdanjem i disciplinom. Ponekad možeš pobijediti kad igraš loše i izgubiti kad igraš dobro, takvi smo mi.

Pohvalio je i pojedince.

- Krovinović je odigrao sjajno, Sigur, kao i Hugo Guillamon koji nije igrao dugo. Svi se moraju potruditi za mjesto u momčadi. Želiš biti na terenu.

Hajduk će prije kratke božićno-novogodišnje stanke još dočekati Vukovar idući vikend.

- Znamo da nismo favoriti u ovoj ligi, to je očito. Ali moramo raditi na ovoj energiji i igri da ne bismo gubili utakmice. Igrači to znaju i to je stvarnost - zaključio je Garcia za MAXSport.

Evo što je kazao na konferenciji za medije.

- Bila je to jako dobra naša utakmica. Bili smo dobri na lopti i bili smo gladni u pritisku. Igrali smo protiv momčadi koja igra prekrasno, Lokomotiva igra jako dobar nogomet, ali mi smo bili sjajni u ovoj utakmici. Ponosan sam i sretan kada vidim igrače koliko ovo žele i koliko slave nakon utakmice. Želim biti fer prema svima njima i želim navijače učiniti ponosnima. Ovo je Hajduk i svi trebaju davati svoj maksimum. Ja to radim i vjerujem sebi, vjerujem ljudima oko sebe. Osjećam puno pozitive izvan kluba i fokusiran sam na svoj posao.

Pretekli ste Dinamo na ljestvici, možete li do titule?

- Važno je biti realan, inače vas frustracije mogu jako udariti. U nekim stvarima smo možda bolji od Dinama, ali u nekima nismo, trebamo biti pametni. Ne očekujem da svi igraju savršeno, ali svi moraju davati maksimum. Imamo puno bodova. Vjerojatno više nego što su ljudi očekivali do ovog trenutka. Najveći problem nije titula u klubu. To se može dogoditi jednog dana. Moramo promijeniti puno stvari. Titula je samo jedna stvar. Koje igrače trebamo? Vidjet ćemo, ovisi o puno stvari. Ne razmišljam o borbi za titulu, razmišljam o utakmici protiv Vukovara.