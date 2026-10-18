Garcia: Zadovoljan sam kako je Livaja odigrao protiv Varaždina

Hajduk je stigao do važne pobjede u 10. kolu HNL-a. Na Poljudu je pao Varaždin s minimalnih 1-0. Hajduk je tako nastavio savršeni niz . Trener Gonzalo Garcia istaknuo je da je ovo vrlo važna pobjeda.

- Važna pobjeda nad nezgodnim suparnikom... Fizički smo bili ok, malo su se igrači adaptirali, ali težak suparnik protiv kojeg je bilo važno izboriti pobjedu - ističe Garcia.

Pobjeda u zadnjim minutama znači da momčad ima karakter?

U drugom dijelu smo gurali, pritiskali ih, tražili smo taj gol. Znao sam da ovakve utakmice mogu biti teške, publika želi napade i golove, ali mi smo napadali dok nismo zabili gol. Tavares je imao priliku u početku i onaj pokušaj loba sa svoje polovine terena, sve ostalo smo iskontrolirali.

Koliko ste zadovoljni kako ste se suprotstavili igrom čovjek na čovjeka Varaždina?

Nije bilo baš jedan na jedan, ima tu još detalja kojima se trebalo prilagoditi. Igrači su osjetili da ima rizika, znali smo što želimo i da će biti teško. Očekujem da će biti sve bolje...

Jeste li koristili Livaju da otvara suparnika kroz sredinu?

Mijenjali smo jer je Šego kao prvi napadač umoran, ali željeli smo i otvoriti ovog suparnika baš s Markom. Vidjeli smo ga dobrim, mogao je i bolje, imao je jednu fantastičnu asistenciju, da je realizirana pričali bi samo o tome. Nismo dobro pritiskali do kraja, ali zadovoljan sam kako je Marko odigrao ovu utakmicu.

Foto: Zvonimir Barisin

Apetit raste jedući, ovo je deveta pobjeda u deset utakmica?

Samo deset od deset bi bilo bolje, ali ja sam sretan s momcima. Oni idu, guraju, traže načina, moramo mijenjati njihovo razmišljanje, moramo ići i dalje. I ja sam gladan, želim više, to me usrećuje. Ovim se poslom bavim jer želim pobjeđivati i biti sve bolji. Ljudi mogu biti ljuti na nas ako nismo dobri, ali nikad ne bi trebali biti nezadovoljni našim pristupom, kako treniramo, kako igramo, kako dajemo sve od sebe...

Igrate u Švicarskoj na umjetnoj travi, kako se pripremiti?

Trenirat ćemo ovdje na umjetnoj travi da se malo prilagodimo, mada ne znam koliko je to slična trava kao ona na kojoj ćemo igrati. Kad smo igrali sa Žalgirisom bilo je dobro, lako smo se prilagodili, nadam se da će biti i ovaj put.

Kako ste zadovoljni Fayadom?

Sretan sam, zadovoljan sam, trudi se, vrlo brzo se adaptirao, tražimo od njega neke stvari na koje nije navikao. Komplimenti njemu i grupi, ovo je grupa koja prihvaća svakoga kao jedna velika obitelj. Njegove karakteristike, kao i Pajazitijeve su drugačije nego Del Moralove ili Dendonckerove...

Možete li izboriti i četvrtu uzastopnu pobjedu u Švicarskoj i kakvu utakmicu očekujete od njih?

Europske su utakmice drugačije, kako za igrače tako i za navijače. Očekujemo tešku utakmicu, oni su bili prvaci, to nikad nije lako, pogotovo ne u Švicarskoj. Moramo se adaptirati na teren, bit će teška večer, ali idemo po uspjeh.

Kako oporaviti momčad do četvrtka i kakav je plan?

Malo je lakše za Europu nego ligu jer imamo jedan dan više. Imamo put ali utakmice u Europi imaš malo više prostora za disanje i pripremu. Fizički će o biti dobro, 100% a mentalno isto, igrači jedva čekaju novu utakmicu.

Razočaran nakon pobjede Hajduka bio je trener Varaždina Nikola Šafarić.

Foto: Zvonimir Barisin

- Ostaje žal što smo nakon ovako odigrane utakmice izgubili na kraju. Taktički smo odlično stajali na terenu, puteve prema našem golu smo jako dobro zatvarali, to je bilo dobro, ali utakmica traje 90 minuta. Mali trenutak nepažnje igrača koji je ušao s klupe i protivnik te kazni, to je odlika velikih ekipa. Možemo žaliti za šansom Tavaresa, morali smo biti odlučniji s loptom prema naprijed. Još jedna utakmica za naučiti nešto, iskustvo dobro za sve nas. Čestitam Hajduku na pobjedi, a mi ćemo napraviti analizu i ispraviti neke stvari - ističe Šafarić.

Je li cilj ući u Europu?

- Deseto je kolo, ne zamaram se ljestvicom. Na nama je da se pripremamo za svaku utakmicu posebno. U dva kola možeš pasti ili dignuti se - zaključio je trener Varaždina.



