I SAM JE ZABRINUT

Garcia: Želim da prijelazni rok što prije završi jer unosi kaos...

Garcia: Želim da prijelazni rok što prije završi jer unosi kaos...
Gorica i Hajduk sastali se u 20. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Zabrinut sam, ali danas nismo izgubili zato što imamo kratak kadar. Kao i protiv Istre, i danas je suparnik imao malo prilika, ali je zabio. Mi iz svojih brojnih prilika nismo, poručio je Garcia

Admiral

U 20. kolu HNL-a Gorica je na domaćem terenu pobijedila Hajduk 1-0. Ključni trenutak utakmice zbio se u 44. minuti, kada je Iker Pozo fenomenalno pogodio iz voleja. U drugom dijelu Hajduk je bio bolja momčad, trener Gonzalo Garcia radio je izmjene, no do poravnanja rezultata ili preokreta nije došlo.

- Izgubili smo jer smo bili nestrpljivi. Počeli smo ne toliko loše, ali oni su svoju priliku iskoristili. Kontrolirali smo utakmicu, gurali smo, pogotovo u drugom dijelu. Vrijeme je bilo vrlo teško, pokušali smo zabiti, ali nismo uspjeli. Mislim da smo pucali 20 puta, što nije jednostavno - rekao je u uvodu Garcia.

Jeste li pričali sa Šegom, koliko je teška njegova ozljeda?

- Nagazio je na rupu na terenu, ne znam koliko je teško ozlijeđen, još nisam stigao s njim o tome popričati. Sigurno je u lošem stanju ako nije mogao izgurati do kraja poluvremena i u igru smo morali uvesti Livaju.

Ozljede su se nakupile, spominju se prodaje, jeste li zabrinuti za širinu kadra koji imate u momčadi?

- Nadam se da će prijelazni rok završiti što prije jer to unosi kaos u našu momčad. Zabrinut sam, ali danas nismo izgubili zato što imamo kratak kadar. Kao i protiv Istre, i danas je suparnik imao malo prilika, ali je zabio. Mi iz svojih brojnih prilika nismo. Ako budem iskren, nismo izgubili zbog kratkog kadra. Prijelazni rok još traje i stignemo dovesti igrače koji će zamijeniti one koji odu - zaključio je Garcia.

Komentar utakmica dao je i trener pobjednike momčadi Mario Carević.

- Ovo su tri bitna boda s obzirom na stanje na tablici. Vrlo brzo smo se mogli dovesti u borbu za opstanak. Što se tiče utakmice, mislim da smo prvo poluvrijeme odigrali perfektno. Imali smo tri mrtve prilike, ali ih nismo realizirali. Gol smo zabili u najboljem mogućem trenutku. U drugom dijelu su nas pritisnuli. S obzirom na naš kadar morali smo se povući nisko, ali veseli me što smo to dobro odradili. Moramo raditi na boljoj kontri. Na kraju je Hajduk imao dvije situacije za izjednačenje, ali uspjeli smo se obraniti - kazao je.

Koliko vam ova pobjeda znai obzirom da ste se odmakli od bborbe za opstanak barem nakratko.

- Pet utakmica nismo imali pobjedu. Protiv Slavena smo izgubili u detaljima, protiv Rijeke nam je malo nedostajalo. To su stvari koje se učestalo događaju, ali nisu slučajnost. Varaždin smo mogli pobijediti. I danas mi je svašta prolazilo kroz glavu kada smo promašivali. Psihološki se jako teško vratiti nakon Varaždina. Zato me veseli što smo danas bili odlučni i dobri. Volio bih da u drugom dijelu možemo biti aktivniji, ali jednostavno, Bakić, koji je zadnji vezni, igrao je krilo, a kasnije i beka. Imamo mali disbalans u kadru, doveli smo dva igrača i nadamo se da će doći novi. Krpamo se po pozicijama, ali veseli me što to igrači odrađuju bez pogovora i što odigraju dobru utakmicu - zaključio je Carević.

