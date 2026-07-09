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POBJEDA NA PREMIJERI

Garcia: Zvižduci? To je priča mog života! A Livaja mi nikad nije rekao da ga ne tretiram dobro

Piše Tomislav Gabelić, Josip Tolić,
Čitanje članka: 2 min
Garcia: Zvižduci? To je priča mog života! A Livaja mi nikad nije rekao da ga ne tretiram dobro
Split: Prva utakmica prvog pretkola Europske lige Hajduk – Žilina | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Hajduk je na Poljudu s 2-0 srušio Žilinu, a Garcia poručuje: igra je bila sjajna, ali posao još nije gotov

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Gonzalo Garcia imao je razloga za zadovoljstvo nakon ovosezonske službene premijere Hajduka u kojoj je nastavio niz s priprema: pobjeda bez primljenog gola, ovaj put 2-0 protiv Žiline u prvoj utakmici prvog pretkola Europske lige na Poljudu.

Jeste li zadovoljni igrom ili rezultatom?

- Gol katkad padne, katkad ne, sretan sam kako su moji igrači igrali, kako su uživali na terenu, to je najvažnije u nogometu - rekao je Urugvajac.

Posao nije gotov?

- Odigrali smo odličnu utakmicu, a oni su opet imali dobre prilike. Jaka su momčad, znamo da moramo držati ovaj ritam i intenzitet, rezultat nije dovoljno visok da bi smatrali da je posao gotovo, pogotovo protiv ovakve momčadi koja je učinila sve da umanji snagu moje momčadi.

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Niste imali slabih točaka?

- Imali smo 11 igrača koji su trčali kao ludi. Pomagali su jedni drugima i to je razlog naše dobre igre. Imali su i oni prilika, nogomet je igra u kojoj se događaju pogreške.

Kako ste vidjeli Dalissona, bio ga je pun teren?

- On je igrač koji zna dobro dodati, odradio je i ofenzivno i defenzivno dobro, kao i ostali igrači. Teško je reći da je netko bilo slaviji. Što reći o Šegi, Roku, Melnjaku... svi su odigrali jako dobro...

Dočekali su nas zvižduci na predstavljanju.

- To je priča mog života. Možda ne vole što radim, ali ja ću ostati vjeran sebi i onome što radim.

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Poljud izviždao Garciju | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Kako biste opisali odnos s Markom Livajom (uveo ga u 86. minuti, op.a.)?

- Tretirao sam ga dobro, kao i sve ostale, moje odluke su vezane isključivo uz nogomet. Nikad mi nije rekao da ga ne tretiram dobro...

Split: Prva utakmica prvog pretkola Europske lige Hajduk – Žilina
Split: Prva utakmica prvog pretkola Europske lige Hajduk – Žilina | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Jeste li nesretni što niste zabili još koji gol?

- Mogli smo, 2-0 je vrlo zeznut rezultat. Da smo bili sretniji zabili bi koji gol više, ali mogli su i oni. Idemo gore s istom idejom kao i u prvoj utakmici. 

Bili ste agresivniji u presingu u drugom dijelu utakmice?

- Pokušavali smo i u prvom dijelu, koristili dosta igrača u izgradnji napada. Bili smo dobri u većini situacija, kompaktniji, u drugom dijelu smo dali dodatnu energiju - zaključio je.

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