Hajduk je na Poljudu s 2-0 srušio Žilinu, a Garcia poručuje: igra je bila sjajna, ali posao još nije gotov
Garcia: Zvižduci? To je priča mog života! A Livaja mi nikad nije rekao da ga ne tretiram dobro
Gonzalo Garcia imao je razloga za zadovoljstvo nakon ovosezonske službene premijere Hajduka u kojoj je nastavio niz s priprema: pobjeda bez primljenog gola, ovaj put 2-0 protiv Žiline u prvoj utakmici prvog pretkola Europske lige na Poljudu.
Jeste li zadovoljni igrom ili rezultatom?
- Gol katkad padne, katkad ne, sretan sam kako su moji igrači igrali, kako su uživali na terenu, to je najvažnije u nogometu - rekao je Urugvajac.
Posao nije gotov?
- Odigrali smo odličnu utakmicu, a oni su opet imali dobre prilike. Jaka su momčad, znamo da moramo držati ovaj ritam i intenzitet, rezultat nije dovoljno visok da bi smatrali da je posao gotovo, pogotovo protiv ovakve momčadi koja je učinila sve da umanji snagu moje momčadi.
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Niste imali slabih točaka?
- Imali smo 11 igrača koji su trčali kao ludi. Pomagali su jedni drugima i to je razlog naše dobre igre. Imali su i oni prilika, nogomet je igra u kojoj se događaju pogreške.
Kako ste vidjeli Dalissona, bio ga je pun teren?
- On je igrač koji zna dobro dodati, odradio je i ofenzivno i defenzivno dobro, kao i ostali igrači. Teško je reći da je netko bilo slaviji. Što reći o Šegi, Roku, Melnjaku... svi su odigrali jako dobro...
Dočekali su nas zvižduci na predstavljanju.
- To je priča mog života. Možda ne vole što radim, ali ja ću ostati vjeran sebi i onome što radim.
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Kako biste opisali odnos s Markom Livajom (uveo ga u 86. minuti, op.a.)?
- Tretirao sam ga dobro, kao i sve ostale, moje odluke su vezane isključivo uz nogomet. Nikad mi nije rekao da ga ne tretiram dobro...
Jeste li nesretni što niste zabili još koji gol?
- Mogli smo, 2-0 je vrlo zeznut rezultat. Da smo bili sretniji zabili bi koji gol više, ali mogli su i oni. Idemo gore s istom idejom kao i u prvoj utakmici.
Bili ste agresivniji u presingu u drugom dijelu utakmice?
- Pokušavali smo i u prvom dijelu, koristili dosta igrača u izgradnji napada. Bili smo dobri u većini situacija, kompaktniji, u drugom dijelu smo dali dodatnu energiju - zaključio je.
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