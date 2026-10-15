Garciji i igračima odlična ocjena, navijačima jedinica iz vladanja. Ovako se ne slavi uspjeh kluba!
HAJDUK - AJAX 2-1 Hajduk je svladao renomiranog suparnika i na najbolji mogućinačin otvorio grupnu fazu Konferencijske lige. Nažalost, slavlje su pokvarili navijači zbog kojih će klub biti drastično kažnjen...
Hajduk je u prvom kolu grupne faze Konferencijske lige pred rasprodanim Poljudom pobijedio nizozemskog velikana Ajaxa 2-1. Trebala je ovo po svemu biti jedna jako lijepa večer na Poljudu, sjajna atmosfera na rasprodanom stadionu, odlična igra Garcijine momčadi, na koncu i vrijedan rezultat koji Hajduk približava željenom cilju od osam bodova, koliko bi im trebalo biti dovoljno za nastavak natjecanja. Tri osvojena boda zlata su vrijedna, no gotovo jednako vrijedno je i to što će nakon večerašnje utakmice ostali suparnici u oglede s Hajdukom ulaziti s puno više opreza i respekta.