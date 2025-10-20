Hajduk je na vrhu prvenstvene ljestvice s 22 boda poravnat s Dinamom koji je uložio ogroman novac u novu momčad i favorit je za osvajanje duple krune. A opet ima nezadovoljnih koji mu pronalaze mane...
Garcijina lažna devetka odličan izum. Hajduk dijeli prvo mjesto, ali opet mu pronalaze zamjerke
Gonzalo Garcia trener je sa stotinu mana ali i jednom vrlinom, mirnim i staloženim nastupom djeluje poput apaurina na zaluđene mase navijača Hajduka koji svaki kiks svoje momčadi doživljavaju kao propast svijeta, za razliku od njega koji sve utakmice, pa čak i poraze, smatra procesom kroz koji momčad mora proći da bi postala bolja. I ništa ga ne može uzdrmati, ni provokativna pitanja na press konferencijama, ni suptilne poruke i ne baš suptilna upozorenja sportskog direktora Vučevića u medijima, ni prodaja nekoliko nositelja igre, ni izostanci najboljeg igrača Livaje, ni slaba forma Sigura, Guillamóna, Gonzaleza...
