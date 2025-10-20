Obavijesti

Garcijina lažna devetka odličan izum. Hajduk dijeli prvo mjesto, ali opet mu pronalaze zamjerke

Piše Tomislav Gabelić,
Garcijina lažna devetka odličan izum. Hajduk dijeli prvo mjesto, ali opet mu pronalaze zamjerke
Istra 1961 i Hajduk sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Hajduk je na vrhu prvenstvene ljestvice s 22 boda poravnat s Dinamom koji je uložio ogroman novac u novu momčad i favorit je za osvajanje duple krune. A opet ima nezadovoljnih koji mu pronalaze mane...

Gonzalo Garcia trener je sa stotinu mana ali i jednom vrlinom, mirnim i staloženim nastupom djeluje poput apaurina na zaluđene mase navijača Hajduka koji svaki kiks svoje momčadi doživljavaju kao propast svijeta, za razliku od njega koji sve utakmice, pa čak i poraze, smatra procesom kroz koji momčad mora proći da bi postala bolja. I ništa ga ne može uzdrmati, ni provokativna pitanja na press konferencijama, ni suptilne poruke i ne baš suptilna upozorenja sportskog direktora Vučevića u medijima, ni prodaja nekoliko nositelja igre, ni izostanci najboljeg igrača Livaje, ni slaba forma Sigura, Guillamóna, Gonzaleza... 

