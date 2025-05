Gary Lineker zbog objave na društvenoj mreži napušta BBC

Gary Lineker (64) napušta BBC nakon završetka tekuće sezone i posljednje ovosezonske epizode kultne emisije "Match of the Day" ove nedjelje. Odlazak najplaćenijeg voditelja korporacije uslijedio je nakon bure koju je izazvala njegova objava na društvenim mrežama, a koja je uključivala ilustraciju štakora, povijesno korištenu kao antisemitski simbol. Ovo je kulminacija niza kontroverzi koje su pratile Linekerov rad na BBC-ju, postavljajući pitanja o granicama slobode govora javnih osoba.

Za one koji možda nisu detaljno upoznati, Lineker je istinska institucija u Ujedinjenom Kraljevstvu. Kao nogometaš, bio je jedan od najboljih napadača svoje generacije, ostavivši dubok trag u klubovima poput Leicester Cityja, Evertona, Barcelone i Tottenham Hotspura. Za englesku reprezentaciju postigao je 48 golova, čime se uvrstio među najbolje strijelce engleske reprezentacije.

Foto: Bradley Collyer/PRESS ASSOCIATIO

Nakon impresivne igračke karijere, Lineker je započeo jednako uspješnu televizijsku karijeru. Od 1999. godine bio je zaštitno lice emisije "Match of the Day" na BBC-ju, tjednog pregleda utakmica engleske Premier lige, koja je pod njegovim vodstvom dosegnula kultni status. Njegova stručnost, smirenost i duhovitost donijele su mu poštovanje gledatelja i brojne nagrade. Godinama je bio najplaćeniji zaposlenik BBC-ja, s godišnjom plaćom u sezoni 2023/24. od približno 1,6 milijuna eura.

Objavom je podigao prašinu

Posljednji u nizu incidenata dogodio se prošlog tjedna kada je Lineker na društvenoj mreži podijelio objavu o cionizmu koja je sadržavala ilustraciju štakora. Ovaj simbol ima dugu i mračnu povijest korištenja u antisemitskoj propagandi, posebice u nacističkoj Njemačkoj gdje su Židovi prikazivani kao gamad.

Foto: John Walton/PRESS ASSOCIATION

Objava, koju je Lineker kasnije obrisao, potjecala je od grupe "Palestine Lobby" i nosila je naslov "Cionizam objašnjen u dvije minute".

Reakcije su bile brze i oštre. Organizacija "Campaign Against Antisemitism" (CAA) ocijenila je Linekerovu poziciju na BBC-ju "neodrživom" te pokrenula peticiju za njegov otkaz, koju je potpisalo više od 7.000 ljudi. Slične zahtjeve uputili su i Odbor zastupnika britanskih Židova te druge organizacije. Lineker se kasnije ispričao.

- Nikada svjesno ne bih podijelio ništa antisemitsko, to se protivi svemu za što se zalažem. Prepoznajem pogrešku i uznemirenost koju sam izazvao te ponavljam koliko mi je žao. Povlačenje se sada čini kao odgovoran potez.

Lineker je često bio "trn u oku"

Ovo nije prvi put da su Linekerove objave na društvenim mrežama izazvale probleme za BBC. U ožujku 2023. bio je suspendiran nakon što je kritizirao vladinu politiku azila, usporedivši jezik korišten u toj politici s onim "korištenim u Njemačkoj 30-ih godina". BBC, kao javni servis financiran pretplatom, ima stroga pravila o nepristranosti svojih zaposlenika, posebice onih visokoprofilnih poput Linekera.

Foto: Ben Whitley/PRESS ASSOCIATION

Mnogi unutar i izvan korporacije smatrali su da njegova aktivnost na društvenim mrežama narušava ugled BBC-ja. Katie Razzall, urednica kulture na BBC-ju, komentirala je...

- Činilo se da nije mogao ili nije htio prihvatiti da bi ga njegov visoki profil mogao spriječiti u izražavanju čvrstih stavova za koje su mnogi vjerovali da utječu na potrebu BBC-ja za nepristranošću... Nije mogao šutjeti. Na kraju ga je to srušilo.

Roger Mosey, bivši šef vijesti i direktor sporta na BBC-ju, izjavio je kako je "najveći problem bio taj što je BBC dopustio Garyju Linekeru da ima profil na društvenim mrežama" s obzirom na njegov status najplaćenijeg voditelja. Sam Lineker je nedavno u jednom intervjuu izjavio kako je osjećao da ga BBC želi maknuti tijekom pregovora o novom ugovoru prošle godine.

Ovo je njegov konačni odlazak

Iako je prvotno bilo dogovoreno da će Lineker odstupiti s mjesta voditelja "Match of the Day" na kraju sezone, ali nastaviti voditi prijenose FA kupa i Svjetskog prvenstva 2026., kontroverzna objava ubrzala je njegov potpuni odlazak. Neće biti dio BBC-jevog tima ni za Svjetsko prvenstvo koje će se održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku, niti za prijenose FA kupa sljedeće sezone.

Foto: Ian Walton/PRESS ASSOCIATION

Tim Davie, generalni direktor BBC-ja, to je potvrdio.

- Gary je priznao pogrešku koju je napravio. Sukladno tome, dogovorili smo se da će se povući s daljnjeg vođenja nakon ove sezone. Gary je bio definirajući glas u nogometnom izvještavanju za BBC više od dva desetljeća. - Alex Kay-Jelski, direktor sporta na BBC-ju, također je izrazio žaljenje zbog odlaska "tako briljantnog voditelja".

Unatoč ovom gorkom kraju suradnje, njegova budućnost u medijima nije upitna. Vlasnik je trećine uspješne podcast tvrtke Goalhanger, koja stoji iza hit emisija poput "The Rest is History" i "The Rest is Politics". Mnogi predviđaju da će se uskoro pojaviti na nekoj drugoj televizijskoj postaji, možda čak i kao voditelj Svjetskog prvenstva. Vođenje emisije "Match of the Day" od sljedeće sezone preuzet će Mark Chapman, Kelly Cates i Gabby Logan.