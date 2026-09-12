Šok u Beogradu: Bivši europski prvak Crvena zvezda pred gašenjem, bez licence i s dugovima od preko 500.000 eura neće igrati ni seniorski vaterpolo
Gasi se Crvena zvezda. Bila je prvak Europe prije 13 godina
Crvena zvezda, europski vaterpolski prvak iz 2013. godine, nalazi se pred gašenjem. Beogradski vaterpolski klub nije dobio licencu za sezonu 2026./27. i neće nastupati u seniorskoj konkurenciji.
Odluku je donio Upravni odbor Vaterpolskog saveza Srbije. Zvezda nije u propisanom roku podnijela zahtjev za licenciranje, a ostala su joj i nepodmirena dugovanja prema Savezu iz prošle sezone.
Kriza u klubu traje već mjesecima. Momčad se prošle sezone postupno raspadala zbog financijskih problema, ali je prvenstvo ipak završila na četvrtom mjestu. Nakon sezone otišli su preostali igrači i trener Aleksandar Filipović, koji je preuzeo bugarski Černo more iz Varne.
Igrači, stručni stožer i predsjednik Skupštine kluba još su početkom lipnja upozorili da je Zvezda pred gašenjem. Tvrdili su da je tijekom dvije i pol sezone nastao dug veći od 500.000 eura, većinom prema igračima i stručnom stožeru, dok obećana sredstva nisu stigla.
Ljetni pokušaji pronalaska novog vodstva i sponzora nisu donijeli rješenje. Zvezda zato neće igrati ni u novoformiranoj Premijer regionalnoj ligi, gdje bi njezino mjesto trebala zauzeti Vojvodina. Prema trenutačnom stanju, beogradski klub najmanje će jednu sezonu ostati bez seniorske momčadi.
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