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VATERPOLSKI KLUB

Gasi se Crvena zvezda. Bila je prvak Europe prije 13 godina

Piše 24sata,
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Gasi se Crvena zvezda. Bila je prvak Europe prije 13 godina
Rijeka: U 11. kolu Premier lige susreli se Primorje EB i Crvena Zvezda | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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Šok u Beogradu: Bivši europski prvak Crvena zvezda pred gašenjem, bez licence i s dugovima od preko 500.000 eura neće igrati ni seniorski vaterpolo

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Crvena zvezda, europski vaterpolski prvak iz 2013. godine, nalazi se pred gašenjem. Beogradski vaterpolski klub nije dobio licencu za sezonu 2026./27. i neće nastupati u seniorskoj konkurenciji.

Odluku je donio Upravni odbor Vaterpolskog saveza Srbije. Zvezda nije u propisanom roku podnijela zahtjev za licenciranje, a ostala su joj i nepodmirena dugovanja prema Savezu iz prošle sezone.

Rijeka: U 11. kolu Premier lige susreli se Primorje EB i Crvena Zvezda
Rijeka: U 11. kolu Premier lige susreli se Primorje EB i Crvena Zvezda | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Kriza u klubu traje već mjesecima. Momčad se prošle sezone postupno raspadala zbog financijskih problema, ali je prvenstvo ipak završila na četvrtom mjestu. Nakon sezone otišli su preostali igrači i trener Aleksandar Filipović, koji je preuzeo bugarski Černo more iz Varne.

Igrači, stručni stožer i predsjednik Skupštine kluba još su početkom lipnja upozorili da je Zvezda pred gašenjem. Tvrdili su da je tijekom dvije i pol sezone nastao dug veći od 500.000 eura, većinom prema igračima i stručnom stožeru, dok obećana sredstva nisu stigla.

Ljetni pokušaji pronalaska novog vodstva i sponzora nisu donijeli rješenje. Zvezda zato neće igrati ni u novoformiranoj Premijer regionalnoj ligi, gdje bi njezino mjesto trebala zauzeti Vojvodina. Prema trenutačnom stanju, beogradski klub najmanje će jednu sezonu ostati bez seniorske momčadi.

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