Gattuso: Dao sam dušu i tijelo Hajduku, ovakvo što još nisam doživio. Skupa do kraja sezone

Hajduk je ostao na jednoj pobjedi u četiri kola drugog dijela sezone, Istra je na Drosini treći put odigrala 1-1 protiv bijelih.

- Bila je ovo utakmica kakvu smo i očekivali i najvljivali jučer. Obje momčadi vole igrati, vole se nadigradvati, graditi igru od svog golmana prema naprijed, trebali smo više riskirati, bili smo dobri u presingu ali smo morali biti bolji i u igri s loptom - rekao je trener Hajduka Gennaro Gattuso.

Kako gledate na ovaj bod, kao osvojen ili dva izgubljena?

- Moramo biti objektivni, Lučić nas je u drugom dijelu spasio, u zadnjih desetak minuta smo krenuli po gol, ali morali smo biti puno bolji. Drugo poluvrijeme smo bili bolji nego u prvom.

Neki igrači su pokazali nervozu.

- Dobro ste primijetili, tako to dođe u nekom dijelu sezone, par lošijih utakmica pa se uvuče nervoza. To sam i kao igrač često proživljavao. Na meni je da ih dignem i obnovim energiju. Dobro trčimo, ali imamo puno pogrešaka u tehnici i odlukama i to trebamo popraviti. Momčad je dosta trpjela danas... Ne smiju nam se događati pogreške kao u tenisu, kratke lopte. Nakon Lokomotive smo bili loše, ali smo digli mentalitet, dobro smo odigrali srcem, ali ne smiju nam se događati ovakve utakmice.

Što očekujete od tri derbija koja slijede?

- Tri su velike utakmice, ali mi razmišljamo samo o Osijeku, idemo tjedan po tjedan, utakmicu po utakmicu, pripremamo se za Osijek, a o ostalom ćemo razmišljati nakon toga.

Istra 1961 i Hajduk sastali se u 22. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Koliko vas remeti interes drugih klubova?

- Nula. Uopće ne utječe na mene. Na klupi sam 11 godina, odradio 400 utakmica kao trener, moj cilj je Hajduk, a sve ostalo su ćakule i naklapanja. Ovog 16. u mjesecu će biti osam mjeseci da sam tu u klubu, dao sam dušu i tijelo za Hajduk i idemo dalje svi skupa do kraja sezone. Ovih osam mjeseci mi se čine kao četiri ili pet godina. Imam iskustva, ali nisam doživio ovako nešto. Trenirao sam u teškim sredinama, ali ovo je sredina u kojoj sebi najčešće postavim pitanje na koje nemam odgovor, a onda dođem ispred novinara koji me pitaju kad ćemo osvojiti prvenstvo i svima je to prvenstvo u ustima i na to treba ostati imun. Trener Hajduka može biti samo netko tko je vruće glave i srca.

Imate dosta igrača koji izgledaju nesigurno?

- Iskustvo se ne kupuje, nije to pršut ili parmezan da ga kupiš za 10 eura. Puno je tu mladih igrača i starih koji nisu ništa u karijeri osvojili. Ali to je samo alibi. Mi imamo put i cilj, rast koji mora biti kontinuiran.

Gonzalo García može biti zadovoljan, nakon pobjede u Rijeci otkinuo je dva boda i lideru prvenstva.

- Dobra utakmica, dizali smo se, prvo poluvrijeme imali dobrih trenutaka, par lijepih udaraca, u drugom dijelu smo manje kontrolirali utakmicu. Bili smo dobri, mogu biti zadovoljan iako smo mogli uzeti i sva tri boda. Igrati s Hajdukom je teško, teško se s njima natjecati, ali moj je osjećaj da smo imali dobrih prilika za drugi gol. Ali ne možeš reći da nisi zadovoljan bodom kad igraš protiv Hajduka. Očekivao sam da nas pritišću cijelo vrijeme. Osjećam da smo u dobrom trenutku, stvorili smo nekoliko prilika, nismo ih zabili, držali smo organizaciju igre i držali Hajduk van naših 16 metara, dolazili smo u završnicu s dosta igrača, nismo zabili iako smo imali dobrih prilika, bili smo zreli u ovoj utakmici u svim situacijama i to me čini sretnim - rekao je trener Istre.

Kako su vam se činili Radošević i Lončar?

- Oni su iskusni, znaju ako se pobjeđuje, dobro su radili, dali su mirnoću momčadi, bili su primjer suigračima. Osjećam da ljudi ovdje očekuju da igramo dobro i da pobjeđujemo, ali treba respektirati i suparnika, Hajduk, i ne samo njih, i Rijeku i Dinamo... Ako zadržimo agresiju i disciplinu možemo igrati i s jačim suparnicima.

Lovro Majkić izašao je početkom nastavka, sudario se sa suigračem Koskijem.

- Želio je nastaviti i pomoći, mislio je da može, ali nije mogao pa smo ga izvukli...

Kakav je bio Luka Bogdan?

- Iskusan igrač koji nam je donio mirnoću i sigurnost u završnici utakmice. Pravi profesionalac, lider, fokusiran je i pomagao je momčadi - zaključio je Gonzalo García.