Obavijesti

Sport

Komentari 0
VIDEO: SENZACIJA NA OLIMPICU

Gattuso debitirao sramotnim ispadanjem od drugoligaša!

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
Gattuso debitirao sramotnim ispadanjem od drugoligaša!
Foto: AllShotLive/SIPA USA
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Gattusov debi za zaborav: Lazio šokantno pao protiv Mantove 2-0 i već u kolovozu ostao bez talijanskog kupa

Admiral

Bivši trener Hajduka i izbornik Italije Gennaro Gattuso nije mogao zamisliti gori početak na klupi Lazija. U službenom debiju novog trenera "biancocelesti" su na domaćem terenu doživjeli teški debakl u kupu Italije izgubivši od autsajdera Mantove 2-0. Prošlosezonski finalist i jedini prvoligaš koji je ispao u ovoj fazi natjecanja tako se već u kolovozu oprostio od jednog od dva glavna ovosezonska cilja.

Iako je Lazio u uvodnim minutama pogodio stativu preko Dele-Bashirua, a Boulaye Dia promašio zicer pred gostujućim golmanom Bardijem, nastavak utakmice ponudio je potpunu dominaciju lombardijske momčadi. Drugoligaš Mantova, koju vodi Francesco Modesto, brzo je preuzela kontrolu nad igrom, dok su se domaći igrači mučili sa sporim protokom lopte i potpuno razbijenim linijama u Gattusovoj formaciji 4-3-3. Samo su sjajne reakcije golmana Mandasa spasile Lazio od zaostatka već u prvom dijelu susreta.

Soccer, Italy cup, Lazio-Mantova
Foto: Imago-Images/Emmefoto/IMAGOSPORT

Nastavak utakmice donio je rasplet. Modesto je u 75. minuti povukao ključan potez i na teren poslao trojicu novih igrača, a jedan od njih, Bragantini, odmah je asistirao Francescu Ruoccu koji je zabio za vodstvo i šokirao navijače Lazija. U završnici susreta Lazio je bezuspješno pokušavao izjednačiti preko Noslina i Taylora, dok ni ulazak debitanta Davidea Frattesija nije donio nikakav pomak.

Prvi gol Mantove pogledajte OVDJE.

Sve dileme oko pobjednika riješene su u posljednjoj akciji utakmice kada je golman Mandas otišao u suparnički šesnaesterac na prekid, a rezervist Ismael Cajazzo pobjegao u kontru i poslao loptu u praznu mrežu za povijesni prolazak Mantove. Rimljane su na kraju ostali ispratili zvižducima, a Gattuso je već na samom početku naletio na val kritika.

Drugi gol Mantove pogledajte OVDJE.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Portugalac se vraća u Barcu, Livi će za njime
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Portugalac se vraća u Barcu, Livi će za njime

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
POTRESNE SCENE Ivan Perišić u ovom je selu kupio kuću. Evo kako izgleda nakon požara...
FOTO: UVIJEK UZ SVOJ OMIŠ

POTRESNE SCENE Ivan Perišić u ovom je selu kupio kuću. Evo kako izgleda nakon požara...

Ivan Perišić ne zaboravlja svoj Omiš: besano je pratio požare, pomagao sugrađanima i ulaže u staro selo Čeline, koje je poharala buktinja. Grad mu je ljubav vraćao spektakularnim dočecima
Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo nastavlja lov na Ligu prvaka, Hajduk se iz Europske lige seli u Konferencijsku, gdje je i Rijeka. Varaždin je završio avanturu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026