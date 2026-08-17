Gattuso debitirao sramotnim ispadanjem od drugoligaša!

Bivši trener Hajduka i izbornik Italije Gennaro Gattuso nije mogao zamisliti gori početak na klupi Lazija. U službenom debiju novog trenera "biancocelesti" su na domaćem terenu doživjeli teški debakl u kupu Italije izgubivši od autsajdera Mantove 2-0. Prošlosezonski finalist i jedini prvoligaš koji je ispao u ovoj fazi natjecanja tako se već u kolovozu oprostio od jednog od dva glavna ovosezonska cilja.

Iako je Lazio u uvodnim minutama pogodio stativu preko Dele-Bashirua, a Boulaye Dia promašio zicer pred gostujućim golmanom Bardijem, nastavak utakmice ponudio je potpunu dominaciju lombardijske momčadi. Drugoligaš Mantova, koju vodi Francesco Modesto, brzo je preuzela kontrolu nad igrom, dok su se domaći igrači mučili sa sporim protokom lopte i potpuno razbijenim linijama u Gattusovoj formaciji 4-3-3. Samo su sjajne reakcije golmana Mandasa spasile Lazio od zaostatka već u prvom dijelu susreta.

Foto: Imago-Images/Emmefoto/IMAGOSPORT

Nastavak utakmice donio je rasplet. Modesto je u 75. minuti povukao ključan potez i na teren poslao trojicu novih igrača, a jedan od njih, Bragantini, odmah je asistirao Francescu Ruoccu koji je zabio za vodstvo i šokirao navijače Lazija. U završnici susreta Lazio je bezuspješno pokušavao izjednačiti preko Noslina i Taylora, dok ni ulazak debitanta Davidea Frattesija nije donio nikakav pomak.

Prvi gol Mantove pogledajte OVDJE.

Sve dileme oko pobjednika riješene su u posljednjoj akciji utakmice kada je golman Mandas otišao u suparnički šesnaesterac na prekid, a rezervist Ismael Cajazzo pobjegao u kontru i poslao loptu u praznu mrežu za povijesni prolazak Mantove. Rimljane su na kraju ostali ispratili zvižducima, a Gattuso je već na samom početku naletio na val kritika.

Drugi gol Mantove pogledajte OVDJE.