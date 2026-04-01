Gattuso: 'Ispričavam se svima, ovo je baš jako teško prihvatiti'. Savez želi da ostane na klupi...

Rečenica da će Italija propustiti treće Svjetsko prvenstvo u nizu zvuči nevjerojatno, ali je tako. Bosna i Hercegovina ide na Mundijal nakon boljeg raspucavanja s bijele točke. Talijani su u šoku i nevjerici, a ovo je definitivno debakl stoljeća. Gennaro Gattuso smogao je snage stati pred kamere RAI Sporta i ispričati se navijačima.

- Ovi dečki ovo nisu zaslužili, s obzirom na trud, strast i odlučnost koju su pokazali. Imali smo tri prilike, a većina njihovih centaršuteva jedva da nas je ugrozila. I dalje sam ponosan na svoje dečke. Da me sad probodete nožem, ne bi potekla ni kap krvi. Ovo je bio važan trenutak za talijanski nogomet i grozan je osjećaj ispasti na ovakav način - rekao je slomljeni Gattuso.

U produžetku je Italija imala izglednu priliku, Palestra je fauliran, a Turpin je pokazao žuti karton, a Talijani su htjeli crveni. I na to se osvrnuo Gattuso.

Foto: Amel Emric

- Ne želim govoriti o sucu, ali ovo je nogomet. Dugo sam u ovom sportu, slavio sam pobjede i doživljavao teške poraze, kao ovaj danas, ali ovo je teško prihvatiti. I sam sam bio iznenađen srcem i odlučnošću koju su pokazali. Bili smo pod opsadom, borili smo se kao u rovovima. Ipak, na kraju opet pričamo o tome da se nismo uspjeli plasirati na Svjetsko prvenstvo. Osobno se ispričavam svima jer nismo uspjeli, ali ovi dečki su dali apsolutno sve od sebe - rekao je pa se osvrnuo na svoju budućnost na klupi "azzura":

- Mislim da danas nije trenutak za razgovor o mojoj budućnosti. Bilo je važno otići na Svjetsko prvenstvo. Pamtit ćemo dobru igru, ali poraz boli. Razočarani smo.

Predsjednik talijasnkog Saveza, Gabriele Gravina, potvrdio je da je zatražio od Gennara Gattusa i Gigija Buffona da ostanu u talijanskom trenerskom timu nakon što su propustili još jedno Svjetsko prvenstvo. Pitanje je hoće li Gattuso sam otići ili ostati, ali svakako je mračno razdoblje nad talijanskim nogometom.