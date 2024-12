Gattuso: Ja sam zadovoljan. Carević: Ovo mi je najveća pobjeda u trenerskoj karijeri

Gennaro Gattuso, trener Hajduka, dao je komentar nakon poraza od Gorice u Turopolju.

- Što reći nakon ovakve utakmice... Točno ovakvu utakmicu smo očekivali, znali smo da će nas Gorica čekati na krivoj nozi. Gol je došao iz naše neopreznosti. Stvarali smo šanse, ali nedostajalo je koncentracije u završnoj trećini. Napustit ćemo ovaj stadion slomljeni, ali ja sam zadovoljan. Tehničko-taktički nemam zamjerke na momčad, zabili su iz jedine svoje situacije. Teren je bio težak. Mogu biti zadovoljan s predstavom svoje momčadi. I kad smo primili gol, nismo se povukli. Stalno smo bili s osam ili devet igrača na njihovoj polovici, ali nije išlo.

Kako će se ovo odraziti na momčad uoči utakmice protiv Rijeke? Marko Livaja nije realizirao penal...

- Neću uopće komentirati promašaj Livaje. Promašuju i veći igrači, to je sve dio nogometa. Imali smo osam-devet šansi koje nismo realizirali, ali i to je nogomet. Protiv Varaždina smo zaslužili poraz, ali to protiv Gorice ne mogu reći. Nećemo ponoviti greške koje smo radili prošlih sezona. Nećemo potonuti nakon ovakvog poraza. Lako dolazimo do zadnjih 25 metara, ali nismo ubojiti u završnici. Rijeka je, pak, kvalitetna u zadnjoj trećini. Ovo je bila nesreća, ali znate kako kažu, treba sreću znati i zaslužiti. Neće nas ovaj poraz baciti unazad.

Svoj komentar dao je i Mario Carević, trener Gorice.

- Odigrali smo zrelu utakmicu, koncentrirani smo bili do samog kraja. Rekao sam u najavi da Ivan Banić mora obraniti dvije-tri situacije da bismo nešto izvukli i tako je i bilo. Hajduk je dominirao, teško im je izaći u presing. Dobri su na lopti. Kad smo zabili, morali smo se još povući, "zabetonirati". Nismo se trebali toliko povući, dopustili smo im prevelik broj ubačaja. Imali smo četiri sjajne kontre, dvije smo morali bolje razigrati.

Komentar na igru Jakova Gurlice? Nije bio u prvom planu, a sad je dobio priliku u prvih 11 na zadnjem veznom.

- Jako sam zadovoljan. Na treningu sam ga vidio na toj poziciji. Da je jako potentan, da je jako pokretljiv, iako je nominalno stoper. Fali mi takav jedan igrač. Da je malo defanzivniji neki igrač u sredini. Puno je tu igrača sličnog profila. U ovakvim utakmicama ne možeš imati tri playmakera od početka. Ideja je bila da malo rastereti Juricu Pršira, koji je također odigrao veliku utakmicu.

- Imaju fenomenalne stopere koji sjajno igraju nogom, kao i golmana Ivana Lučića. Teško je. Kad ti se još Ivan Rakitić spusti. Prisile te da se povučeš. Nisu, međutim, imali neke izrazite šanse. Imali su neke gužve i taj penal, ali to moramo popraviti, moramo biti agresivniji.

Je li vam ovo najveća pobjeda u trenerskoj karijeri?

- Vjerojatno je.

Je li teže bilo igrati protiv Dinama ili protiv Hajduka?

- A nemam pojma. Volio bih da mi imamo što manje oscijalcija u utakmicama, da imamo ovakav pristup u svakoj utakmici. Čeka nas sad Slaven koji je u najboljoj formi u HNL-u. Volio bih da i u gostima ponudimo nešto, da izvučemo neki dobar rezultat.