Gattuso: Da mi je netko ponudio ovo 13 kola prije kraja... Livaja ni sam ne zna što sve može

Hajduk je u posljednje vrijeme bio pod valom kritika zbog loših rezultata i bezidejne igre, no ovaj put je na Poljud istrčala momčad zbog koje su eruptirale tribine. Bila je to jedna od najboljih utakmica splitske momčadi ove sezone koja je pomela nemoćne Osječane.

Pokretanje videa... 02:36 Split: Besplatni obilazak stadiona za sve posjetitelje povodom 114. rođendana Hajduka | Video: 24sata/Ivana Ivanović/PIXSELL

Hajduk je u 23. kolu HNL-a razbio Osijek (4-0) i vratio se na pobjednički kolosijek nakon kiksa u Puli. Dva gola djelo je Marka Livaje, zabijali su Biuk i Uremović, a trener Gennaro Gattuso izgledao je kao da je s njegovih leđa pao teret od nekoliko tona.

Split: Hajduk i Osijek sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- Trebala nam je jedna ovakva utakmica, zasluženo smo pobijedili. Sakupljamo energiju za srijedu. Vidjeli ste što je moderan nogomet, pobjeđuje se i gubi... City i United troše milijarde pa imaju mnogo poraza, nogomet ima uspona i padova. Mi smo danas pobijedili i možemo uživati - uvodno je kazao Talijan za MaxSport pa nastavio:

- Moram zahvaliti našim momcima, ovo je sve njihova zasluga. Imali smo puno uspona i padova u osam mjeseci, ali oni nisu ništa pogriješili ni na jednom treningu. Da su mi ponudili ovakvu situaciju 13 kola prije kraja, potpisao bih.

Je li onih prvih 25 minuta i tri gola najbolji početak Hajduka od kad ste tu?

- Čestitke igračima, čim zabiješ tri gola tako je, zahvala mojim momcima.

Napokon je bilo probijanja bokova?

- Meni je najdraže da smo živa momčad. Imamo uspone i padove, nisu ovo golovi samo s krila, nego golovi cijele momčadi. Svi imaju uspone i padove, mi smo tu, drago mi je da se i dalje borimo za ono što je važno. Osam mjeseci sam tu, treniram do maksimuma, nekad nam uspije, nekad ne, ključno je boriti se...

Pukštas i Kalik donijeli su motoriku vašoj momčadi?

- Njih dvojica su igrači koji ti daju dinamiku i snagu, u ovom trenutku oni se trude, došli smo na utakmicu nakon ne baš briljantnog razdoblja....

Danas ste igrali drugačije, zbog Osijeka ili je to bio vaš plan?

- Nakon što smo poveli 3-0 odlučili smo se na promjenu igre, nije bilo potrebe za rizikom.

Split: Hajduk i Osijek sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Često pričamo o genijalnosti Marka Livaje koji bi po igrama mogao nastupiti i za reprezentaciju svijeta?

- Što reći o Marku, neću ništa novo otkriti ako kažem da je fantastičan igrač i da je mogao napraviti više u svojoj karijeri te da je stožeran igrač za ovaj klub.

Jeste li vidjeli nekad ovakav gol u istom potezu prijem lopte prsima i šut.

- Igrao sam s osam osvajača Zlatnih lopti i vidio sam jako puno lijepih golova. Marko ni sam ne zna što sve može napraviti. Ali nije Marko Marko samo zbog gola, on ima iskustvo kojim pomaže mladima, čini ih boljima. Nije preskočio nijedan trening u osam mjeseci koliko sam tu, on će i dalje davati golove, ali ono što mi trebamo od njega je da bude pozitivan primjer mladima, da bude lider i primjer svima u svlačionici, to mora biti njegov prioritet, da pomogne momčadi, ne samo da daje golove...

Split: Hajduk i Osijek sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Od osam golova koje ste zabili u nastavku sezone, jedan je bio iz kaznenog udarca, jedan nije trebao biti priznat, je li to dobro ili ne?

- U modernom nogometu treba biti opasan iz nabačaja, mnoge utakmice tako budu odlučene. Raketa dijeli dobre lopte, u zadnjih par utakmica smo popravili našu igru u tom smjeru.

Jesu li misli već na Rijeci, kako ćete se pripremati?

- Ništa posebno, zahvalio sam im, utakmica koja nas čeka je važna, u igri je polufinale Kupa, sutra ćemo se osvježiti i pripremati za dalje.

Split: Hajduk i Osijek sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Statistički gledano bolje vam leže jači nego slabiji suparnici?

- Statistika govori i mi to prihvaćamo. Ne znam zašto je to tako, u čemu je stvar.

Hoćete li gledati Rijeku i Dinamo i hoćete li napokon mirno spavati?

- Ja uvijek spavam dobro. Istina, zadnja tri tjedna ne pijem kavu. To su gluposti koje govori naš Toni (Bilić op.,p), ha, ha, ha... Na Klisu se spava dobro, hladno je, puše vjetar, čuje se zvuk galebova, pasa, mački, kokoši, ne može se spavati loše...