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S INTEROM JE NA VRHU

Gattuso nastavlja briljirati s Lazijom! Pobijedio je Juventus u Torinu i još uvijek nije izgubio

Piše HINA,
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Gattuso nastavlja briljirati s Lazijom! Pobijedio je Juventus u Torinu i još uvijek nije izgubio
Foto: Alessandro Garofalo
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Lazio je šokirao Juventus u Torinu, slavio 3-0 i s Interom izjednačio na vrhu Serie A. Strijelci su bili Provstgaard, Isaksen i Dele-Bashiru

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Nogometaši Lazija nastavili su s odličnim ulaskom u novu sezonu 3-0 gostujućom pobjedom protiv Juventusa u Torinu u 7. kolu talijanskog prvenstva čime su se bodovno poravnali na vrhu ljestvice s Interom.

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Nakon što su izdržali početni pritisak domaćih, gosti iz Rima poveli su preko Provstgaarda (37), u nastavku se ponovila ista situacija te je Isaksen (66) povisio na 2-0, da bi Dele-Bashiru (89) na samom kraju utakmice dodatno potvrdio pobjedu Lazija.

Serie A - Juventus v Lazio
Foto: Alessandro Garofalo

Josip Šutalo odigrao je čitav susret za Lazio koji ima 19 bodova, kao i Inter, dok je Juventus osmi sa 11 bodova.

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