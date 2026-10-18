Lazio je šokirao Juventus u Torinu, slavio 3-0 i s Interom izjednačio na vrhu Serie A. Strijelci su bili Provstgaard, Isaksen i Dele-Bashiru
S INTEROM JE NA VRHU
Gattuso nastavlja briljirati s Lazijom! Pobijedio je Juventus u Torinu i još uvijek nije izgubio
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Nogometaši Lazija nastavili su s odličnim ulaskom u novu sezonu 3-0 gostujućom pobjedom protiv Juventusa u Torinu u 7. kolu talijanskog prvenstva čime su se bodovno poravnali na vrhu ljestvice s Interom.
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Nakon što su izdržali početni pritisak domaćih, gosti iz Rima poveli su preko Provstgaarda (37), u nastavku se ponovila ista situacija te je Isaksen (66) povisio na 2-0, da bi Dele-Bashiru (89) na samom kraju utakmice dodatno potvrdio pobjedu Lazija.
Josip Šutalo odigrao je čitav susret za Lazio koji ima 19 bodova, kao i Inter, dok je Juventus osmi sa 11 bodova.
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