Gattuso odlazi iz Hajduka na kraju sezone bez otpremnine!

Mirisalo je na hajdučku bajku. Gennaro Gattuso je po svom dolasku vrlo brzo kliknuo s navijačima i igračima. U kratkom vremenu sa stožerom je od posvađane i razjedinjene grupe igrača složio homogenu cjelinu koja diše zajedno. Uveo je disciplinu, nešto s čime su prethodnih godina na Poljudu imali velikih problema i uveo Hajduk u borbu za naslov prvaka.

Pokretanje videa... 00:47 Gattuso: Ovo je naš oproštaj od borbe za naslov. Ja sam kriv za sve, nisu igrači ništa krivi... | Video: 24sata/Zvonimir Barišin/Ivana Ivanović/Marko Culjak/ Ivo Čagalj/Pixsell

Osam kola prije kraja činilo se kako će upravo Talijan biti taj koji će prekinuti post dug 20 godina i vratiti titulu na Poljud, ali dogodilo se ono što se događalo i njegovim prethodnicima. Momčad se raspala u završnici sezone i ostala bez svega. A uskoro će ostati i bez trenera.

Još dva kola ostala su do kraja HNL-a. Hajduk će ih odraditi u revijalnom tonu, a to će biti ujedno i oproštajne utakmice za Gennara Gattusa koji odlazi na kraju sezone. Dao je to naznačiti još prije nekoliko tjedana, epilog bi bio isti i da je uspio osvojiti naslov.

Zagreb: Utakmica Dinama i Hajduka u 24. kolu Prve HNL | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Možda se ponavljam i govorim isto, ali došao sam u ovaj prekrasan grad i narod s osmijehom. Tako ću ga i napustiti, s osmijehom na licu. Nezaboravnih 11 mjeseci je iza mene. Bilo je teških i dobrih trenutaka. Kad budem odlazio bit će mi jako teško jer sam upoznao ljude koji su mi promijenili život - kazao je Gattuso uoči utakmice protiv Gorice i tako najavio oproštaj. Nedjeljna utakmica protiv Rijeke u 35. kolu HNL-a bit će mu posljednja na Poljudu.

Njegova suradnja s čelnicima kluba nije baš bila najbolja. Često je kritizirao uvjete i infrastrukturu, žalio se na manjak kvalitete u momčadi i otvoreno stao uz Nikolu Kalinića nakon što je dobio otkaz na poziciji sportskog direktora, ali nakon svega, Gattuso se odlučio u gospodskom stilu rastati s njima.

Velika Gorica: Gorica pobijedila Hajduk 1:0, Banić obranio penal Livaji u zadnjim sekundama | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ugovor ga veže do ljeta 2026. godine, no Talijan se dogovorio s klubom i otići će bez otpremnine. Nije to nikakvo iznenađenje, isti slučaj bio je i u prethodnim klubovima u kojima je radio. Odbio je bilo kakvu odštetu i odlazio je čista obraza, baš kao i sada s Poljuda. Tijekom ove kratke ere povezao se s igračima. Nakon pobjede protiv Dinama, svakom igraču darovao je iPhone, tijekom sezone im je kupio i poklon bonove Louis Vuitton, a prije mjesec dana odveo ih je na večeru u Varaždinske toplice nakon pobjede protiv Slaven.

Povezao se s igračima i osvojio ih sa svojom osebujnošću i iskrenošću, no ono što će ga sigurno i najviše boljeti jest to što nije uspio klubu donijeti titulu. Nije se ostvarilo, što zbog njegove krivice, ali i momčadi koja je opet puknula pod pritiskom i raspala se u ključnom trenutku. Priča Hajduka i Gattusa tako je potrajala tek jednu godinu, nije uspio ostvariti cilj, no legendarni Talijan ušao je pod kožu navijačima splitskog kluba...