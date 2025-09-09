Obavijesti

VIDEO: IZRAEL - ITALIJA 4-5

Gattuso: Ovo je bilo ubojstvo. Najluđi susret otkad sam trener

Piše HINA,
Čitanje članka: 3 min
Foto: Bernadett Szabo

Italija pobijedila Izrael 5-4 u drami punoj preokreta i ostala u igri za plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. Bivši trener Hajduka šokiran: "Ovo je bilo ubojstvo, moramo hitno popraviti obranu"

Nogometna reprezentacija Italije izborila je u ponedjeljak važnu pobjedu (5-4) protiv Izraela u kvalifikacijama za SP 2026. Izbornik "azzurra" Gennaro Gattuso nakon susreta je priznao da je to bila najluđa utakmica u kojoj je sudjelovao kao trener.

U susretu koji je odigran u mađarskom Debrecenu Izrael je dva puta bio u prednosti. Izrael je poveo u 16. minuti autogolom Locatellija. Pred kraj prvog poluvremena, u 40. minuti, Talijani su izjednačili preko Moisea Keana. No, Izrael je ponovno poveo u 52. minuti, a strijelac je bio veznjak Peretz. 

World Cup - UEFA Qualifiers - Group I - Israel v Italy
Foto: Bernadett Szabo

Gattusovi izabranici su odlično odgovorili na taj izazov i sa dva pogotka u razmaku od četiri minute iz zaostatka su prešli u vodstvo, a strijelci su bili Kean (54) i Politano (58). Kada je u 81. minuti Raspadori pogodio za vodstvo "azzurra" 4-2, vjerojatno su svi mislili da je utakmica odlučena i da je rutinski treba privesti kraju. No dogodio se novi obrat. Po drugi puta na utakmici, u 87. minuti, Talijani si zabijaju autogol, a ovaj puta nesretnik je bio Bastoni. Dvije minute kasnije još jedan šok za izbornika Gattusa. Najbolji izraelski igrač veznjak Peretz u 89. minuti pogađa za izjednačenje 4-4.

Na kraju, Talijane je spasio Tonali, koji je u sudačkoj nadoknadi (90+1) zabio za pobjedu 5-4. 

Sve golove s utakmice pogledajte OVDJE.

World Cup - UEFA Qualifiers - Group I - Israel v Italy
Foto: Bernadett Szabo

- Ovo je bilo ubojstvo. Ovo je najluđa utakmica u kojoj sam sudjelovao kao trener. Želim pohvaliti momke što su u teškim trenucima uvijek dobro reagirali. No, ne smijemo primati ovako smiješne golove. Nije to kritika na račun igrača, to je posao za mene i moj stožer. Moramo to popraviti, i to hitno - izjavio je donedavni trener Hajduka za talijansku televiziju RAI.    

- Morali smo bolje braniti naše vodstvo 4-2, a mi smo nekontrolirano srljali naprijed. Malo iskustva i par prilagodbi bilo bi dovoljno da to mirno privedemo kraju. Ova momčad mora pokazati čvrstoću u obrambenom bloku. Igrači zaslužuju pohvale što se tiče pristupa utakmici, pokazali su želju i srce. No, ako želimo napraviti nešto veliko, moramo se popraviti, svima je to jasno. To je zadatak za mene i moje suradnike - rekao je Gattuso.  

Bivši trener Hajduka je sredinom lipnja imenovan izbornikom četverostrukih svjetskih prvaka, naslijedivši na toj poziciji Luciana Spallettija, koji je dobio otkaz nakon lošeg starta u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. "Azzurri" su pod Spallettijevim vodstvom u lipnju krenuli u kvalifikacije za SP, te su teško poraženi 0-3 u gostima kod Norveške, dok su kod kuće s 2-0 pobijedili slabašnu Moldaviju.

World Cup - UEFA Qualifiers - Group I - Israel v Italy
Foto: Bernadett Szabo

Gattuso je u dvije rujanske utakmice na kormilu reprezentacije upisao dva trijumfa, prvo uvjerljivu 5-0 pobjedu protiv Estonije u Bergamu i sinoć 5-4 protiv Izraela u infarktnoj utakmici. 

Na SP 2026. direktno će se plasirati pobjednici 12 europskih kvalifikacijskih skupina, dok će drugoplasirane reprezentacije put do SP-a morati pronaći kroz dodatne kvalifikacije. U kvalifikacijskoj skupini I u najboljoj poziciji je i dalje Norveška, koja ima maksimalnih 12 bodova, i koja u utorak u Oslu dočekuje slabašnu Moldaviju. Na drugom mjestu je sada Italija sa devet bodova iz četiri utakmice. Treći je Izrael, također sa devet bodova, ali utakmicom više od Italije i Norveške. U listopadu Italija gostuje kod Estonije i dočekuje Izrael.

OSTALO

