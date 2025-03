Gattuso: Rakitić nije mogao ni trenirati! A ja nisam siguran u Hajduku, pa nitko nije u Splitu!

Bio je ovo još jedan izazovan i zahtjevan derbi u kojem smo zabili dva gola iz dva udarca. U srijedu smo primili tri gola iz tri udarca. Zadovoljan sam pristupom svoje ekipe, bio je to derbi koji je ponudio posebnu draž. Zaslužili smo ovaj rezultat, rekao je Gennaro Gattuso za HTV.

Hajduk je u drugom dijelu sezone na samo dvije pobjede iz sedam utakmica, ali je remijem protiv Dinama (2-2) na Maksimiru, s obzirom i na kiks konkurenta za naslov Rijeke, i dalje ostao čvrsto u sedlu, sa samo bodom zaostatka za prvim mjestom. Doduše, protiv Dinama, koji je utakmicu završio s dvojicom igrača manje, možda se moglo i više.

- Jesam, zadovoljan sam jednim bodom. Ovo je bila posebna utakmica, nijedan derbi nije jednostavan. Dinamo ima tehnički dobre igrače ali su bili u negativnom nizu. Mi smo imali otpočetka dobar pristup, golove smo primili iz naših grešaka. Pritiskali smo do kraja, mogli smo pobijediti. Ostalo je još 12 utakmica, prvak će biti onaj tko će imati vruće noge i toplo srce - rekao je Gattuso, pa dodao:

- Zamjena Lučića? Znali smo da ga prema novim pravilima možemo mijenjati bez obzira na to što smo već napravili pet zamjena, pričali smo o tome na klupi, ali Lučić nam je sam potvrdio kako može nastaviti utakmicu pa nismo odlučili mijenjati golmana.

Hajduk igra toplo-hladno, kako Splićani ne mogu zadržati kontinuitet dobrih igara?

- Teško je u ovoj ligi pobjeđivati u kontinuitetu, negdje su terenu apsurdni, tamo se ne može ni igrati nogomet. I zbog njih nekad mijenjamo taktike, prilagođavamo se terenima. Mladi smo, vidjeli ste kakve je Prpić zadnji put napravio dvije greške, ali neću ga stavljati na klupu. I ja sam kao mlad igrač griješio, ali su treneri imali povjerenje u mene. Važno je da mladi igrači rastu.

Na kraju utakmice ste "poludjeli" na Prpića kod tunela, što se dogodilo?

- Nisam samo na njega vikao, već na sve svoje igrače. Ja sam za vrijeme karijere često bio u problemima nakon utakmice, u raznim svađama, ali kao trener drugačije gledam na nogomet. Kad završi utakmica, igraći moraju pozdraviti navijače i ići u svlačionicu. Sve drugo, sve drugo, svaki karton... to nam nije potrebno. Kad je utakmica gotova, više nema rasprava sa sucima ili suparnicima.

Kako komentirate veliku pirotehniku koju su priredili navijači Dinama i Hajduka?

- Nekad ne mogu shvatiti zašto se toliko baklji baci na teren, zašto su prekidi od 12 do 14 minuta, ali to je valjda dio hrvatske kulture. Igrao sam 28 derbija Milana i Intera, igrao sam derbi Rangersa i Celtica, ali ovo je ipak drugačije. Ovo mi je treći derbi protiv Dinama kao trener, osjeća se ta neka posebna strast te utakmice, to je uvijek dobro.

Možda bi vama odgovaralo da samo protiv Dinama igrate, već biste bili prvaci...

- Ne. Imam veliki respekt prema Dinamu. Ne želim davati savjete prijatelju Cannavaru, on ima jako dobar kadar. Dinamo je u negativnom nizu, ali to je velika momčad, pobjeđuje u Ligi prvaka. I ne bi u zadnjih 20 sezona bili prvaci 19 puta.

Marko Livaja je i danas pokazao klasu, neće ga biti protiv Gorice.

- Nemoguće ga je zamijeniti, Gorica je jučer Rijeku ostavila bez udarca na gol. Mi moramo biti pravi, odigrati kako znamo, ne smijemo u sljedećoj utakmici izgubiti bodove. Želim zahvaliti svim igračima, najviše Rakitiću koji jučer nije mogao ni trenirati, ali je stisnuo zube. Lučić je uzimao tablete protiv bolova, pa odigrao.

Talijanski treneri su nedavno postali hit HNL-a, ali situacija se mijenja. Coppitelli teško živi u Osijeku, Cannavaro možda još teže u Maksimiru. Vi ste jedini u sigurnoj zoni...

- Ne, ni ja nisam siguran. Nitko nije siguran u Splitu. Trebate živjeti tamo kako biste vidjeli što znači biti trener Hajduka. Ne želim polemzirati, samo želim sav fokus dati na svoju momčad. Trenirao sam Napoli, Milan, Marseille..., a nekad se probudim i shvatim kakav je pritisak u Splitu. Kažem si, samo treba ići dalje, biti usmjeren na svoje momke. Teško je shvatiti koliko je teško biti trener Hajduka, vjerojatno jedan od najtežih poslova u našem trenerskom svijetu.