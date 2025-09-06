Obavijesti

Sport

Komentari 1
BIVŠI TRENER HAJDUKA

Gattuso: Rasplakao sam se na debiju. Sve što budemo radili ubuduće mora biti baš žestoko

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Gattuso: Rasplakao sam se na debiju. Sve što budemo radili ubuduće mora biti baš žestoko
Foto: Alessandro Garofalo

Gattuso briljira kao novi izbornik Italije: pobjeda 5-0 nad Estonijom vratila je pozitivu među "azzurre"

Naravno da osjećam veliki pritisak, ali to je posve normalno na ovoj dužnosti, rekao je Gennaro Gattuso, novi izbornik talijanskih nogometaša, nakon službene premijere na novoj poziciji.

Donedavni trener Hajduka startao je na klupi Italije pobjedom protiv Estonije od 5-0 u Bergamu, u sklopu kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo.

- Uvijek sam govorio da talijanska reprezentacija ima kvalitetu, ali sama kvaliteta nam neće biti dovoljna za uspjeh. Samo s njom nećemo stići nigdje. Ova momčad sve mora raditi žestoko. Mora napadati loptu, snažno pritiskati i imati jaku glad. Sve to smo vidjeli protiv Estonije - rekao je Gattuso čija je momčad svih pet golova postigla u drugom poluvremenu.

Golove s utakmice pogledajte OVDJE.

Nakon tri odigrane utakmice u skupini I Italija ima dvije pobjede i poraz. Ispred su Norveška s maksimalne četiri pobjede te Izrael koji ima tri pobjede i jedan poraz.

- Riskirali smo u dvoboju protiv Estonije i svaka čast dečkima što su odlično reagirali u nastavku premda nismo zabili u prvom poluvremenu. Pritisak na ovoj dužnosti je jak, ali sve pokušavam okrenuti u pozitivnom smjeru. Cijela momčad mi mnogo pomaže, atmosfera je doslovno briljantna - komentirao je Gattuso.

Italija je mimo svih očekivanja propustila posljednja dva odlaska na Svjetsko prvenstvo.

- Bila je ovo strašno emotivna utakmica za mene. Naravno da sam se rasplakao dok je svirala himna - zaključio je Gattuso.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Zadnji dan prijelaznog roka u HNL-u: Dinamo i Hajduk doveli zvučna pojačanja!
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Zadnji dan prijelaznog roka u HNL-u: Dinamo i Hajduk doveli zvučna pojačanja!

Posljednji je dan ljetnog prijelaznog roka. Pratite s nama sve glasine i potvrđene poslove mercata za domaće nogometne klubove
FOTO Sva lica Sandre Elkasević: Pogledajte kako se kroz godine mijenjala hrvatska atletičarka
KRALJICA DISKA

FOTO Sva lica Sandre Elkasević: Pogledajte kako se kroz godine mijenjala hrvatska atletičarka

Dvanaesti put osvojila je Hanžek, 11 puta proglašena najboljom sportašicom Grada Zagreba, a osam je puta nosila i nagradu za najbolju sportašicu Hrvatske po izboru HOO-a. Na završnici Dijamantne lige završila je četvrta, s hicem od 65.10 metara
Modrić ulazio u igru, Kramarić imao traku oko ruke. Evo kako je reagirao kapetan 'vatrenih'
NEOBIČAN DETALJ

Modrić ulazio u igru, Kramarić imao traku oko ruke. Evo kako je reagirao kapetan 'vatrenih'

Luka Modrić zaigrao je 189. put za Hrvatsku, ali pri ulasku u igru nije odmah tražio traku, kako je to bio slučaj u Real Madridu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025