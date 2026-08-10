Gattuso se oglasio o hrvatskom napadaču: 'Svi znamo zašto nije došao kod nas. Pogriješili smo'

Franjo Ivanović ipak neće karijeru nastaviti u Laziju. Iako je rimski klub dugo slovio kao glavni favorit za dovođenje hrvatskog napadača, posao na kraju nije realiziran. Ivanović je odlučio prihvatiti ponudu francuskog Lensa, kojem će se pridružiti iz Benfice.

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Lazio je bio vrlo blizu dogovora s portugalskim klubom. Pregovori su stigli do završne faze, Benfica je dala zeleno svjetlo za transfer, a trener rimskog kluba Gennaro Gattuso osobno je razgovarao s hrvatskim napadačem. Unatoč tome, Ivanović je na kraju izabrao drugačiji put.

Prema pisanju portugalskih medija, Benfica je ranije dogovorila njegovu posudbu u Hull City, uz mogućnost otkupa ugovora. Klub iz engleske Premier lige vodi Sergej Jakirović, no Ivanović nije prihvatio tu opciju jer je čekao rasplet situacije s Betisom.

Foto: IMAGO/Maciej Rogowski/IMAGOSPORT

Španjolski klub bio mu je posebno zanimljiv zbog nastupa u Ligi prvaka, no konkretna ponuda iz Seville nije stigla. U međuvremenu je Lazio pojačao interes i činilo se da bi upravo Rim mogao biti sljedeća Ivanovićeva destinacija. Međutim, u završnici se pojavio Lens i ponudio ono što je hrvatskom napadaču očito bilo presudno. Francuski klub također će igrati Ligu prvaka, a Ivanović je odlučio da je to najbolja opcija za nastavak karijere.

Gattuso je nakon svega potvrdio da je Lazio pokušao dovršiti posao, ali nije uspio uvjeriti Ivanovića.

- Znate što se dogodilo s Ivanovićem. Klub je napravio sve što je mogao da ga dovede, a ja sam razgovarao s igračem. Benfica je dala odobrenje, ali on je odlučio otići u Lens igrati Ligu prvaka. Što bismo trebali učiniti? Ništa.

Foto: IMAGO/Maciej Rogowski/IMAGOSPORT

Trener Lazija pritom je priznao da njegov klub možda nije reagirao dovoljno brzo.

- Možda smo pogriješili. Trebali smo ranije razgovarati s igračem, zaključio je Gattuso.