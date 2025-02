Gattuso: Prvi put u 11 godina, 800 utakmica, jedan me igrač tražio da ga izvadim jer je loš

Prvih 25 minuta smo bili dobri, poveli, imali šansu za 2-0 i nismo zabili. Dogodile su se dvije velike pogreške, ali to nam je 'odrezalo noge' i primili smo dva gola. Imali smo prilike i u drugom poluvremenu, ali nismo uspjeli. Razina koncentracije nije dobra, nismo bili stabilni, ne možemo reći da nije bilo motivacije jer smo imali priliku za otići na prvo mjesto. Izvedba je bila ispod mogućnosti, tu mislim na mentalitet, ali ovo je već povijesno u Hajduku, da momčad prebrzo padne, započeo je nakon poraza od Lokomotive (3-2) trener Hajduka Gennaro Gattuso.

Nije bio zadovoljan ne samo igrom, već i onime što ga je krasilo kroz karijeru: srčanošću i pristupom na utakmici. Hajduk nije pokazao mentalitet pobjednika.

- Tu sam već sedam mjeseci i jednostavno ne mogu probaviti situaciju da ne mogu dignuti momčad na profesionalnoj razini. Nositi dres Hajduka nije lagana stvar, teško je, ali karakter i osobnost je bitna stvar. Svi znaju igrati nogomet, ali razlika je igrati ispred kuće s prijateljima i na ovakvoj razini

Trenera Hajduka nije bilo na konferenciji sat vremena nakon kraja utakmice, već je Silvijo Čabraja došao pitati što se događa, a onda se pojavio talijanski strateg i objasnio što je bilo u svlačionici.

- Previše se priča o Rijeci, drugim momčadima, a premalo o nama. Ako nastavimo ovako, s ovakvim mentalitetom, nećemo daleko i mogao bi se dogoditi scenarij iz prošle godine. Nismo danas bili momčad, nije dovoljno samo trčati, teško je pobijediti svaku utakmicu, moramo se vratiti na pobjedničke staze. Neću uopće govoriti o greškama, nogomet je igra i tu se griješi. Imali smo utakmicu u našim rukama na 2-2 i onda smo pokazali ranjivost, a najviše me ljuti da radimo na tome cijeli tjedan pa puknemo na utakmici.

Bilo je priče da je Gattuso prije sezone nazvao Roberta Mudražiju i zamolio ga da dođe u Hajduk

- Ne bih sad pričao o drugim igračima, na našim problemima, iskreno mu čestitam na utakmici i svaka mu čast na golovima.- nije dao konkretan odgovor trener Hajduka.

Stipe Biuk igrao je loše, 'poklonio' je gol za izjednačenje, a onda je nakon prvih 45 minuta ostao u svlačionici.

- U nekoj je krizi. Kad se u životu pogriješi, svaku grešku treba platiti, a ljepota nogometa je da greške možeš ispraviti za tjedan dana. Ne brine me kod njega stvar greške i loša utakmica, nego kad pogriješi, ne može se vratiti nego upadne u krizu. Prvi put u 11 godina moje karijere me igrač sam zatražio zamjenu, napravio je nekoliko grešaka i tražio je zamjenu. Ljuti me kad se tako mlad igrač koji ima ovakvu priliku vratiti se u utakmicu zatražiti zamjenu. U 800 utakmica karijere mi se to nije dogodilo - jasan je bio Gattuso.

Hajduk ponovno nije uspio preuzeti vrh ljestvice i 'istisnuti' Rijeku, a Dinamo može doći bliže.

- Bilo bi uzalud da pričamo o nekakvom snu da budemo prvaci nakon ovakve utakmice. Izgledali smo kao momčad s margine, kao momčad koja je izvan prvenstva, nedostajalo nam je liderstva da budemo pravi. S Lokomotivom je jednostavno igrati u pripremi, znaš da će izaći visoko, znaš da se tako moraš braniti i oduprijeti pritisku. U prvom dijelu sezone su nam oni napravili najveće probleme, sedam dana smo pripremali utakmicu, dobro pročitali Lokomotivu, ali dogodio se mentalni pad i najveći naš problem je bila lomljivost te osobnosti - zaključio je Gattuso.