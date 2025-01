Gattusovi komentari o igračima naišli na podršku navijača: 'Bilo je vrijeme da netko kaže istinu'

Gennaro Gattuso (47) žestoko je kritizirao momčad nakon posljednje pripremne utakmice protiv španjolskog trećeligaša Murcije. "Bili" su neslavno izgubili 1-0, a veći problem od poraza bio je dojam koji su ostavili na utakmici. Trećeligaš je dominirao i stvarao prilike, dok je Hajduk izgledao beskrvno i blijedo.

- Loše, jako loše. Ništa nije funkcioniralo kako treba. Najveći problem vidim u pristupu. Jako sam ljutit, objasnit ću i zašto. Prošle sezone Hajduk je na polusezoni osvojio 38 bodova, a u drugom dijelu 26. Ova utakmica pokazuje da se to lako može ponoviti. Današnja utakmica bila je za k**ac! Igrači trebaju govoriti na terenu. Ne zanimaju me imena. Onaj tko neće dati sve od sebe na terenu ima još 12 dana da ode. Razumijem da postoji umor, ali želim pravi pristup. Danas to nije bio slučaj. Dres Hajduka treba poštovati, a pristup mora uvijek biti maksimalan. Tko to ne shvaća, ovdje nema što tražiti - rekao je bijesno Talijan.

Gattuso je pohvalio mlade igrače koji su dali dodatnu kvalitetu, dok su iskusniji, koji čine okosnicu momčadi, zakazali.

- Zadovoljan sam kako smo radili na pripremama. Ovo je najbolji posao na svijetu da nema utakmica. Ali, teren treba govoriti. Ljuti me što sam vidio da su zadnjih 20 minuta, kada su ušla djeca u igru, oni stvarali šanse i igrali, dok stariji prije toga nisu odradili svoj dio posla. Imamo deset dana da se uozbiljimo. Ova utakmica prvi je znak da se može ponoviti prošla sezona. Trebamo čitati te znakove i biti mudri - rekao je Gattuso.

Ovakav žestok istup trenera prema vlastitoj momčadi u HNL-u nismo vidjeli još od kada je Samir Toplak (54) vodio Inter. On je, nakon razočaravajućeg poraza od Varaždina, sebe i svoju momčad nazvao debilima. Bitna razlika je doduše, kako je Toplak to napravio nakon ligaške utakmice koja ima težinu, dok je Talijan kritizirao momčad poslije pripremnog susreta. Gattuso također nema problema s oštrom kritikom vlastite momčadi. Na počecima trenerske karijere u OFI Creti njegova je konferencija za novinare postala svjetski hit jer je momčad nazvao sra*em.

- Igramo kako igramo, nekada dobro, a nekada sr***e - rekao je komentirajući ciparsku momčad.

Kritike igračima Hajduka nisu nimalo poljuljale kultni status Gattusa među navijačima. Na mrežama se može pronaći gotovo pa samo hvalospjeve na njegov račun.

"Neka im je rekao, bilo je i vrijeme da se javno o tome progovori... lova kapa, pripreme u Španjolskoj, a igra nikakva."

"Tek je sad Gattuso shvatio gdje je došao i s kim ima posla."

"Ovaj čovjek je pravi gospodin, ali nema upravu koja će ga pratiti."

"Treba dobro pročistiti tu svlačionicu, neki su se i predugo zadržali bez da su išta pokazali."