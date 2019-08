Iskreni Toplak: Tražim riječi za ovo, da ublažim, mi smo debili

Tražim riječi, ali mi smo debili. Da ublažim malo, mi smo debili. Mi ne možemo ništa obraniti. Znači imaš dva puta vodstvo koje ne možeš sačuvati protiv jedne prosječne ekipe i onda mi izgledamo prosječni, što i jesmo, rekao je revoltirani Samir Toplak za Televiziju Zapad nakon remija njegovog Intera sa Varaždinom (2-2) u Zaprešiću.

- Ni blizu odlučnosti i hrabrosti k'o u Osijeku, rekao sam da će to biti druga utakmica. Blokada, strah igrača, katastrofalne greške i na kraju sam prezadovoljan bodom - objasnio je strateg Zaprešićana.

U 159. utakmici na klupi Intera, a 215. u 1. HNL, 'žuti' Samiru Toplaku nisu priredili lijepo iskustvo. Inter je dva puta vodio i na kraju mogu biti sretni što nisu izgubili jer ih je u posljednjim minutama utakmica spasio golman Frelih koji je obranio čistu šansu Kolarića. Frustracija Toplaka to je jasnija jer je Inter od 50. minute imao igrača više nakon što je Sambolec dobio drugi žuti, odnosno isključujući crveni karton. A u tom su trenutku Zaprešićani vodili 2-1... Ali, to im nije bilo dovoljno. S igračem više primili su gol i onda još tu i tamo strepili do kraja utakmice.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Inter se nakon četiri kola nalazi na pretposljednjoj, devetoj poziciji s dva boda iz četiri utakmice, dok je iza njih upravo Varaždin sa samo bodom iz isto toliko susreta. U sljedećem kolu Toplakovi izabranici gostuju na Maksimiru kod Dinama.

Toplak je već možemo reći i legendarni trener Intera. Na klupi Zaprešićana sjedi pet godina u komadu, uveo ih je iz druge u prvu ligu, a pod njegovom su paskom nastali igrači poput Ilije Nestorovskog i Komnena Andrića. Simpatičan gospodin iz Kneginca kraj Varaždina sa 'žutima dugo plovi' u sigurnoj zoni, a s obzirom na budžet i ambicije kluba, ide mu dosta dobro. Omiljen je među igračima, a o njegovoj iskrenosti govori i spomenuti video. Bilo kako bilo, sezona je daleka i valjda se na kraju sezone taj 'debilizam' neće obiti o glavu Zaprešićana.