Španjolci pitali Rakitića zašto Hajduk nije bio prvak čak 20 godina, evo što je odgovorio

Hajduk je porazom od španjolskog trećeligaša Real Murcije 1-0 zaključio pripreme u Alicanteu. Gennaro Gattuso, strateg Hajduka, u toj utakmici prednost je dao mlađima i onima koji su manje igrali. Ivan Rakitić (36), jedan od ključnih igrača Hajduka, nije ulazio u igru. S priprema je bivši nogometaš Seville i Barcelone dao intervju za španjolsku Marcu.

Rakitić: Na utakmice se vozimo autobusom i po osam sati

Španjolcima je otkrio kako je došlo do prelaska u Hajduk.

- Bio sam u Saudijskoj Arabiji kad se otvorila se mogućnost da prvi put u karijeri dođem igrati u Hrvatsku, prvi put u karijeri. Pričao sam sa suprugom i pomislili smo "sad ili nikad". Privukla me mogućnost života u Hrvatskoj i igranja za Hajduk jer je moj najbolji prijatelj i kum Marko Bralić iz Splita i uvijek mi je govorio: "Molim te, jednog dana, moraš doći u Hajduk". Kad sam ga nazvao da mu kažem da dolazim u Hajduk počeo je plakati. Dok nisam došao u Split, nisam znao kolika je veličina kluba.

Španjolce je zanimalo zašto je Hajduk toliko popularan u Lijepoj Našoj.

- Ne samo u Hrvatskoj. Usuđujem se reći da je Hajduk među 10-15 najpopularnijih klubova na svijetu. Split ima oko 170.000 stanovnika, a prošle godine imali smo 135.000 članova. Najveći španjolski klubovi nemaju takve brojke. Na gostovanja se znamo po sedam, osam sati voziti autobusom na stadione koji imaju kapacitet 11-12 tisuća gledatelja, od čega bude 10.000 naših navijača. Oni su baš ludi za Hajdukom. Svi koji dođu na Poljud budu oduševljeni atmosferom.

Zašto Hajduk već 20 godina nije osvojio naslov?

- To nitko ne zna. Tužno je da Hajduk već 20 godina nije bio prvak. Svi imamo isti san, ali ne smijemo to pretvoriti u pritisak. Ima još dosta do kraja prvenstva, još 18 utakmica i moramo u svaku ući kao da je zadnja.

Kako ste se snašli u HNL-u?

- U početku mi nije bilo lako jer sam vukao ozljedu i nisam prošao pripreme. Moram priznati da sam vrlo iznenađen kvalitetom momčadi i HNL-a. Igra se vrlo dobar nogomet i ne postoji lagana utakmica. Uživam na svakom treningu, svakoj utakmici, putovanjima na gostovanja. To su za mene sve nova iskustva i to pri kraju karijere. Znam da neću igrati još deset godina i želim dati najbolje od sebe.

'Gattuso je nevjerojatan gospodin'

Trener Gattuso je izjavio da ste 'Dar Božji'.

- Mister (tako u Italiji oslovljavaju trenere, op. a.) je nevjerojatan gospodin. Vrlo rijetko sam imao takvu povezanost s trenerom. Gattuso je najvažnija osoba u ekipi i svi ga slijedimo. Zna on da smo došli osvojiti trofej, ali isto tako i da momčad napreduje.

Luka Modrić i u 40. godini igra za Real.

- Nadam se da će me Florentino Perez saslušati jako pažljivo... Florentino, produlji mu ugovor već jednom! Napravi to ne samo zbog navijača Reala, nego zbog svih koji vole nogomet. Luka je jedan od rijetkih koje vole svi. Hrvati, Španjolci, Nijemci, Turci...