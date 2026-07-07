Obavijesti

Sport

Komentari 0
NA WIMBLEDONU

Gauff ušla u prvo polufinale Wimbledona i ispisala povijest, Sinner ide po obranu naslova

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Gauff ušla u prvo polufinale Wimbledona i ispisala povijest, Sinner ide po obranu naslova
5
Foto: Andrew Couldridge
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Gauff šokirala Pegulu i prvi put ušla u Wimbledon polufinale, a Sinner nastavio pohod na obranu naslova

Admiral

Američka tenisačica Coco Gauff (WTA - 7.) postala je prva polufinalistica ovogodišnjeg izdanja Wimbledona nakon što je u četvrtfinalnom dvoboju u utorak pobijedila sunarodnjakinju Jessicu Pegulu (WTA - 4.) s 4-6, 6-3, 6-3.

Za 22-godišnju Amerikanku ovo je prvo polufinale u karijeri u All England Clubu, gdje do ove godine nije prošla ni dalje od osmine finala. Time je postala najmlađa tenisačica od Marije Šarapove koja je došla do polufinala na sva četiri Grand Slam turnira.

Wimbledon
Foto: Jaimi Joy

Ujedno, ovo je za Gauff prvo Grand Slam polufinale od Roland Garrosa 2025. kad je postala pobjednica i osvajačica trofeja "Suzanne Lenglen".

"Pobijedila sam sjajnu igračicu i izvrsnu osobu kakva je Jessica. Ovo je za mene velik uspjeh budući da prije ovogodišnjeg Wimbledona dvije godine nisam nikoga pobijedila na travi", rekla je Gauff koja je u četiri meča zaredom u All England Clubu do pobjede došla u tri seta, a posljednje dvije pobjede je ostvarila nakon što je izgubila prvi set.

Gauff će u svom prvom wimbledonskom polufinalu igrati protiv pobjednice dvoboja između Japanke Naomi Osake (WTA - 14.) i Čehinje Karoline Muchove (WTA - 9.).

Branitelj naslova Jannik Sinner prvi je polufinalist u muškoj konkurenciji, a za plasman u svoje deseto polufinale na Grand Slam turnirima sa 7-5, 7-6 (4), 6-3 pobijedio je 36-godišnjeg Nijemca Jan-Lennarda Struffa (ATP - 74.), najstarijeg tenisača u Open eri koji je debitirao u četvrtfinalu na jednom od četiri najveća teniska turnira.

Wimbledon
Foto: Andrew Couldridge

"Zaslužio je sve što je postigao u karijeri. Nije nimalo lak suparnik. Imao sam osjećaj da je bolje započeo meč od mene. Mučio sam se, ali onda sam počeo malo bolje servirati, imao sam prednost 'breaka' u drugom setu koju nisam iskoristio, ali sam pokušao zadržati mirnoću. Naravno, jako sam sretan što sam opet u polufinalu ovdje", rekao je najbolji tenisač svijeta nakon trećeg plasmana u polufinale na wimbledonskoj travi.

Talijan tamo čeka boljeg iz sraza Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea (ATP - 4.) i sedmerostrukog wimbledonskog pobjednika Novaka Đokovića (ATP - 8.).

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SP 2026. Raspored i rezultati. Tko protiv koga igra u završnici?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Tko protiv koga igra u završnici?

SP 2026. je u najuzbudljivijoj fazi, a Hrvatska se oprostila u šesnaestini finala proširenog Mundijala s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
UŽIVO Transferi: Brazilac korak do Dinama, Englezi zagrizli za hajdukovca, 'vatreni' u Češku
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Brazilac korak do Dinama, Englezi zagrizli za hajdukovca, 'vatreni' u Češku

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
FOTO Ronaldo, superjahta čeka! Zavirite u plutajuću tvrđavu na kojoj pobjegne s Georginom...
TU ĆE VIDATI RANE

FOTO Ronaldo, superjahta čeka! Zavirite u plutajuću tvrđavu na kojoj pobjegne s Georginom...

Cristiano Ronaldo nakon ispadanja u osmini finala Svjetskog prvenstva s Portugalom može se posvetiti uživanju u luksuzu i obiteljskom miru na svojoj personaliziranoj jahti "CG Mare"

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026