Gavro: Nema vremena misliti koga nema. Idemo po proljeće!

Pokušavamo se pripremiti što bolje i izbjeći probleme, ali kad putuješ to nije lako. Nadam se da ćemo svi biti zdravi poslije reprezentativne stanke, rekao je napadač Dinama

<p>Jako smo sretni što smo prvi u skupini, odigrali smo dobru utakmicu, mirno smo igrali, radili smo ono što smo se dogovorili prije utakmice, rekao je <strong>Mario Gavranović</strong>.</p><p>Nije mu bilo suigrača Brune Petkovića, a i Dinamov je napad "štekao" većinu utakmice, a onda je Wolfsberger sredio čovjek koji je prije koji tjedan bio u trećem planu.<strong> Iyayi Atiemwen</strong>. Dakako, pomogao je i čovjek više cijelo drugo poluvrijeme.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo je igrao za Zambatu</strong></p><p>- Kad su oni ostali s igračem manje, znali smo da moramo i možemo dići ritam, da će oni pasti krajem utakmice, i zasluženo smo dobili - rekao je Gavro za Arena Sport i dodao:</p><p>- Bila je dosta čvrsta utakmica, oni su se postavili dosta agresivno, ali i mi smo bili na nivou. Nismo imali puno prilika, zatvarali su prostor koji smo htjeli naći, ali bili smo goli za jedan gol i možemo biti zadovoljni time.</p><p>Dinamo je vodeći nakon tri kola u skupini K s pet bodova i blizu druge nokaut faze Europske lige u tri sezone. Za tri je tjedna možda i meč-lopta protiv WAC-a u gostima. A Dinamo bi trebao imati natrag i devetoricu pogođenih koronom...</p><p>- Skupili smo se, znamo da su nam nedostajali neki važni igrači, ali nema vremena misliti koga nema, nego pripremiti utakmicu s onima koje imaš na raspolaganju. Pokušavamo se pripremiti što bolje i izbjeći probleme, ali kad putuješ to nije lako. Nadam se da ćemo svi biti zdravi poslije reprezentativne stanke i napasti to europsko proljeće - zaključio je Gavranović.</p><p>- Znali smo da je Wolfsberger odlična momčad, pripremali smo se za njih i odigrali jako dobru utakmicu. Na kraju smo zabili taj gol koji nam je puno značio da dođemo do prvog mjesta kojeg smo toliko željeli. Mislim da smo ispunili sve zahtjeve trenera, radili sve što smo radili i na treningu, to je dovelo do rezultata - rekao je <strong>Bartol Franjić</strong>.</p><p>- Drago mi je zbog asistencije, ali još više zbog pobjede. Mislim da smo je zaslužili, cijelu utakmicu smo se borili. Nijedna europska utakmica nije lagana, to se zna, ali zasluženo smo pobijedili i sretni smo zbog toga. Prvo mjesto? Puno to znači, imamo pet bodova, ali ništa to ne znači, vidimo da je svatko svakog pobijedio. Podjednaki smo, ali ako budemo ovako borbeni, mislim da ćemo proći dalje - kaže <strong>Lovro Majer</strong>.</p>