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ZA 32,5 MIL. EURA

Gazda Hulla časti! Jakiroviću stižu još dva ozbiljna pojačanja

Piše Mato Galić,
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Gazda Hulla časti! Jakiroviću stižu još dva ozbiljna pojačanja
Foto: RITA FRANCA/REUTERS
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Mohamed-Ali Cho ofenzivac je Nice, a Ilyas Ansah, koji nastupa za Union Berlin, bio bi adicija u napadu

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Hrvatski trener Sergej Jakirović (49) mogao bi vrlo brzo dobiti još dva velika pojačanja u svojoj momčadi. Njegov Hull City sjajno je otvorio novu sezonu Premier lige pobjedom 2-0 protiv Manchester Uniteda, a vlasnik kluba Acun Ilicali spreman je dodatno uložiti u momčad. Na dva nova igrača mogao bi potrošiti gotovo 33 milijuna eura.

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Prvo ime je Mohamed-Ali Cho (22), ofenzivac Nice koji može igrati na desnom i lijevom krilu, ali i u vrhu napada. Igrao je za mlađe selekcije Engleske (tamo živio kao dječak) pa Francuske, a ima i marokansko i bjelokošćansko podrijetlo. Prema Transfermarktu vrijedi 15 milijuna eura, upravo koliko bi Hull trebao platiti za njegov transfer.

Cho je prošle sezone bio važan član Nice. U 37 nastupa u svim natjecanjima zabio je pet golova i ostvario pet asistencija, a trener ga je koristio na sve tri pozicije u napadu. U Ligue 1 skupio je 22 nastupa i četiri pogotka.

Drugo ime je Ilyas Ansah (21), visoki njemački napadač Union Berlina. Riječ je o igraču visokom gotovo dva metra koji je prošlog ljeta stigao iz Paderborna za oko četiri milijuna eura, a sada bi ga Hull mogao platiti višestruko više. Transfermarkt njegovu vrijednost procjenjuje na 12 milijuna eura.

Ansah je u svojoj prvoj sezoni u Bundesligi odigrao 33 utakmice, zabio pet golova i dodao jednu asistenciju. Ukupno je na terenu proveo 1902 minute. Hull je za njega navodno spreman ponuditi 17,5 milijuna eura, a prema posljednjim informacijama sam je igrač zainteresiran za odlazak u Englesku.

Njegove fizičke karakteristike, visina i igra u kaznenom prostoru dodatno bi dale Jakiroviću opciju više u napadu. Dakle, Hull bi za dvojac čija je ukupna tržišna vrijednost prema Transfermarktu 27 milijuna eura mogao izdvojiti oko 32,5 milijuna.

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