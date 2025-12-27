Gazzetta: Bennacer je u Dinamu doživio preporod, a poznato je i za koliko može ostati u Zagrebu

Pred sam kraj ljetnog prijelaznog roka, Dinamo je dogovorio jedan od najvećih transfera u svojoj povijesti. Na jednogodišnju posudbu iz Milana stigao je Ismael Bennacer. Klasa od igrača koji je svojom prisutnošću još više podigao razinu igre Dinamove momčadi, a nedavno je zabio i prvi gol za "modre" protiv Slaven Belupa u pobjedi 5-2. Gazzetta dello Sport piše kako se alžirski veznjak preporodio u Zagrebu.

Pokretanje videa... 00:45 Slavlje Dinama u Koprivnici | Video: Hrvoje Tironi/24sata

U tekstu su se Talijani osvrnuli na 12 igrača koje je Milan poslao na posudbu ovog ljeta, a baš Alžirca spominju kao jednog koji je najviše napredovao. Kroz karijeru su ga pratile brojne ozljede te je ispao iz ritma, ali sada sve dolazi na svoje i Bennacer izgleda kao igrač za najbolje svjetske travnjake.

"Alžirac je u Dinamu opet pronašao konstantnost u igri koja mu je nedostajala posljednjih godina u Milanu. Kod Kovačevića igra kao desna mezzala, par metara prema napadu u odnosu na njegovu idealnu poziciju playmakera. Za Dinamo je nastupio 11 puta, od čega devet puta kao starter uz učinak od jednog gola i dvije asistencije. Ne može igrati u Europa ligi jer nije registriran. Bennacer je u Dinamu na posudbi uz pravo otkupa za 12 milijuna eura", stoji u tekstu Gazzette.

Kovačevićevom Dinamu je bio neophodan jedan takav korektor igre, ali kada se radi o igraču ovakvog renomea, onda zaista to dobiva dimenziju više. "Modri" se moraju razbuditi u Europi i proći ligašku fazu Europske lige, a onda će i tamo na scenu stupiti Bennacer koji do sada nije imao pravo nastupa. S njim u sastavu će zasigurno i Dinamo izgledati bolje, a i njemu će sjajno doći za vraćanje u formu.

Istra 1961 i Dinamo sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Odlične igre u Dinamu osigurale su mu poziv reprezentacije Alžira, za koju dugo nije igrao zbog manjka kontinuiteta i minutaže, pa je otišao na Afrički kup nacija. Dobra stvar za Dinamo je što je sada pauza u HNL-u te bi se Bennacer mogao vratiti do početka drugog dijela sezone.