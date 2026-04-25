Gazzetta: Da je Modrić postao konobar, i u tome bi bio savršen

Milan će u 34. kolu na San Siru dočekati Juventus u derbiju kola. Rossoneri su na trećem mjestu sa 66 bodova, dok im je momčad iz Torina za petama te je na tri boda iza njih. Ova utakmica izrazito je važna za Milan koji bi pobjedom pobjegao od petog mjesta i bio u sjajnoj poziciji da osigura Ligu prvaka. Uoči utakmice, Gazzetta dello sport najavila je utakmicu, ali na jedan poseban način.

"Da se njihov životni put okrenuo u drugom smjeru, mogli biste se naći na večeri u restoranu gdje vam Luka Modrić poslužuje za stolom, ili na kauču kod kuće dok vam Fofana donosi pizzu na kućnu adresu. Možda uz zvukove "Way 45" u pozadini, odnosno repera Rafe Leãa, dok na televiziji ide utakmica američkog nogometa u kojoj McKennie i David zabijaju touchdown. U međuvremenu vam Gatti popravlja bravu na vratima", započinje se u tekstu.

Posebno se talijanski list osvrnuo na Luku Modrića.

"Zamislite da sjedite u restoranu, spremni pojesti pizzu, a poslužuje vas… Luka Modrić. Vrlo vjerojatno bi tanjur stigao na stol s takvom preciznošću da ga ne biste morali ni namještati. Modrić je osvojio Zlatnu loptu i više od 30 trofeja u karijeri, ali da nogomet nije postao njegov posao, mogao je biti konobar, s istom klasom po kojoj je poznat na terenu. Elegantno, besprijekorno, gotovo kao u smokingu, s desnom rukom koja se kreće jednako učinkovito kao i njegova noga. Uostalom, majstor je: veznog reda i, zašto ne, restoranske sale", napisali su.

Modrić je u jednom intervjuu prije 10 godina otkrio kako je po struci ugostitelj te da bi bio konobar da nije nogometaš. To se nije dogodilo, Modrić je postao jedan od najbolji veznjaka ikada, a sada nosi Milan prema Ligi prvaka.