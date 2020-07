Gazzetta: Inter želi Mandžukića!

<p>Osobnost i karakter. To je ono što nedostaje igračima Intera i to je prevaga u mnogim utakmicama. A toga <b>Mario Mandžukić</b> ima kao malo koji nogometaš. I zato posrnuli <strong>Conteov </strong>Inter razmišlja o dovođenju hrvatskog nogometaša punog želje da se nametne protivniku i koji nikad ne odustaje.</p><p><strong>VIDEO: Kad se Mandžo opusti na modrom Jadranu...</strong></p><p>Takva je najava jučer nosila poznati talijanski portal Calciomercato, a u današnjem broju tu je vijest dodatno osnažila najtiražnija talijanska i jedan od najpoznatijih svjetskih sportskih novina, milanska Gazzetta dello Sport.</p><p>Prema Gazzetti, upravo je naš rutiner ono što treba Nerazzurrima koji su već krenuli u akciju. Talijanski dnevnik ističe i nekoliko neupitno pozitivnih strana tog mogućeg nogometnog posla:</p><p>Hrvata bi u Juventusu opet htjeli vidjeti i navijači 'Stare dame'. Tamo je igrao četiri i pol sezone, za torinski klub istrčao 162 puta, zabio 44 gola i svojim pristupom postao jedan od najvećih ljubimaca tribina.</p><p>Inicijalno Mandžukić bi bio doveden kao pričuva za klupskog golgetera broj 1, <strong>Romelua Lukakua</strong>, ali kako Mandžo može igrati na bilo kojoj poziciji u napadu, lako je moguće da bi s Belgijancem tvorio vrhunski napadački duet.</p><p>Za Hrvata je zainteresirano pola Europe, prvi je u ozbiljnu akciju krenuo moskovski Lokomotiv, ali ruski su mediji izvijestili kako je menadžer <strong>Ivan 'Tarzan' Cvjetković</strong> izvjesio cijenu od 8 milijuna eura za dvije sezone, a to je nešto što Rusi u ovom pandemijskom razdoblju ne mogu platiti.</p><p>Interovi bogati kineski vlasnici, multimilijarderski koncern Sunning, takav novac potroše 'za doručak'.</p>