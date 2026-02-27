Gazzetta je objavila nestvaran podatak: Modrić ima najbolju ocjenu u talijanskom prvenstvu

Zanimljiv je i podatak o minutaži: prošle je sezone u La Ligi, nakon 38 kola, skupio 1820 minuta, dok je ove sezone u Serie A, poslije 25 odigranih kola, već na 2096 minuta. Time je jasno pokazao koliko je važan u novoj sredini. Kapetan hrvatske reprezentacije ove je sezone upisao 634 točna dodavanja, po čemu je drugi u ligi. Ispred njega je samo 12 godina mlađi Manuel Locatelli s nešto više od 800 uspješnih dodavanja.

Novinari ističu i njegov utjecaj izvan terena. Opisuju ga kao uzor bez trunke arogancije, ali s karizmom i aurom bivšeg osvajača Zlatne lopte. Dive mu se trener, klupsko osoblje, suigrači i vodstvo, a u svlačionici ga zovu jednostavno – “Maestro”. Oduševljenje su pokazali i navijači, koji su mu posvetili pjesmu nekada pjevanu Diego Maradona: “Znaš zašto mi srce kuca, vidio sam Luku Modrića.”