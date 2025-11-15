Gazzetta: 'Luka Modrić ima 40 godina, ali kao da ih nema. Gazi terenima i u dresu Hrvatske'

Hrvatska nogometna reprezentacija plasirala se na Svjetsko prvenstvo pobjedom protiv Farskih Otoka, a taj je uspjeh prošao zapaženo i u talijanskim medijima. Točnije, Gazzetta Dello Sport posvetila je tekst "vatrenima".

"Hrvatska će sudjelovati na Svjetskom prvenstvu četvrti put zaredom, dostignuće koje nikada nije ostvarila u svojoj povijesti. Na posljednja dva SP-a Hrvatska je osvajala postolja. Dokle će uspjeti stići 2026.?", piše Gazzetta i dodaje:

"Finale Hrvatske i drugo mjesto na SP-u 2018. spajaju se u jednu od najljepših nogometnih priča svih vremena. Nakon što je dominirala skupinom, Hrvatska je pobijedila Dansku i Rusiju na penale, a zatim Englesku 2:1 u produžecima. U završnom činu reprezentaciju je zaustavila Francuska".

Talijanski list posebnu je pozornost posvetio izborniku Zlatku Daliću i kapetanu Luki Modriću, simbolima ove reprezentacije.

"Pod vodstvom Zlatka Dalića Hrvatska je dosegnula finale Svjetskog prvenstva 2018. i treće mjesto 2022. Prije nego što je sjeo na klupu reprezentacije, Dalić je skupljao iskustva u Albaniji i na Bliskom istoku na klupskoj razini", piše u tekstu o izborniku, a Modrić je od ove sezone često na naslovnim stranicama Gazzette zbog sjajnih igara u Milanu.

"Luka Modrić ima 40 godina, ali kao da ih nema. Modrić briljira u Milanu, ali nastavlja gaziti i po međunarodnim terenima u dresu svoje Hrvatske", pišu Talijani i zaključuju:

"Avanturu u reprezentaciji počeo je 2006., ali nakon više od 190 nastupa i gotovo dva desetljeća u nacionalnoj momčadi, dobitnik Zlatne lopte iz 2018. ne prestaje očaravati ljubitelje nogometa. Svjetsko prvenstvo iduće godine bit će peto za Modrića".