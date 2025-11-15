Obavijesti

Gazzetta: 'Luka Modrić ima 40 godina, ali kao da ih nema. Gazi terenima i u dresu Hrvatske'

Čitanje članka: 1 min
Čitanje članka: 1 min
4
Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

"Avanturu u reprezentaciji počeo je 2006., ali nakon više od 190 nastupa i gotovo dva desetljeća u nacionalnoj momčadi, dobitnik Zlatne lopte iz 2018. ne prestaje očaravati ljubitelje nogometa", pišu Talijani o Modriću

Hrvatska nogometna reprezentacija plasirala se na Svjetsko prvenstvo pobjedom protiv Farskih Otoka, a taj je uspjeh prošao zapaženo i u talijanskim medijima. Točnije, Gazzetta Dello Sport posvetila je tekst "vatrenima". 

"Hrvatska će sudjelovati na Svjetskom prvenstvu četvrti put zaredom, dostignuće koje nikada nije ostvarila u svojoj povijesti. Na posljednja dva SP-a Hrvatska je osvajala postolja. Dokle će uspjeti stići 2026.?", piše Gazzetta i dodaje:

"Finale Hrvatske i drugo mjesto na SP-u 2018. spajaju se u jednu od najljepših nogometnih priča svih vremena. Nakon što je dominirala skupinom, Hrvatska je pobijedila Dansku i Rusiju na penale, a zatim Englesku 2:1 u produžecima. U završnom činu reprezentaciju je zaustavila Francuska". 

Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Talijanski list posebnu je pozornost posvetio izborniku Zlatku Daliću i kapetanu Luki Modriću, simbolima ove reprezentacije. 

"Pod vodstvom Zlatka Dalića Hrvatska je dosegnula finale Svjetskog prvenstva 2018. i treće mjesto 2022. Prije nego što je sjeo na klupu reprezentacije, Dalić je skupljao iskustva u Albaniji i na Bliskom istoku na klupskoj razini", piše u tekstu o izborniku, a Modrić je od ove sezone često na naslovnim stranicama Gazzette zbog sjajnih igara u Milanu.

Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

"Luka Modrić ima 40 godina, ali kao da ih nema. Modrić briljira u Milanu, ali nastavlja gaziti i po međunarodnim terenima u dresu svoje Hrvatske", pišu Talijani i zaključuju:

"Avanturu u reprezentaciji počeo je 2006., ali nakon više od 190 nastupa i gotovo dva desetljeća u nacionalnoj momčadi, dobitnik Zlatne lopte iz 2018. ne prestaje očaravati ljubitelje nogometa. Svjetsko prvenstvo iduće godine bit će peto za Modrića". 

