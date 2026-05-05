Gazzetta: Luka Modrić u jednom slučaju neće ostati u Milanu?

Piše Petar Božičević,
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Modrić i Allegri stigli su u Milan sa željom da se bore za najveće domete, a eventualni neuspjeh i pad Milana ispod pozicija koje vode u Ligu prvaka značio bi možebitni odlazak obojice

Nakon sjajne prve polusezone, Milan je malo posustao u drugom dijelu sezone i doveo u pitanje plasman u Ligu prvaka. Do kraja Serie A su tri kola, a o ishodu talijanskog prvenstva ovisi i budućnost Luke Modrića (40). 

Naime, ako "crveno-crni" ne izbore nastup među elitom iduće sezone, Modrić vjerojatno neće ostati u klubu, prenosi Gazzetta Dello Sport

U tom slučaju ne bi "digao sidro" samo Modrić, već vjerojatno i trener Massimiliano Allegri, kojem bi se automatski ugovor produljio ako bi Milan izborio Ligu prvaka. U suprotnom mu ugovor vrijedi do ljeta 2027., s time da bi bez Lige prvaka budžet Milana za pojačanja značajno oslabio. 

Modrić i Allegri stigli su u Milan sa željom da se bore za najveće domete, a eventualni neuspjeh i pad Milana ispod pozicija koje vode u Ligu prvaka značio bi možebitni odlazak obojice, ali doveo bi klub i u nezgodnu situaciju po pitanju budžeta za nova pojačanja. 

Do kraja sezone Milan igra doma protiv Atalante, u gostima kod Genoe te doma protiv Cagliarija u zadnjem kolu. Trenutačno je treći na tablici sa 67 bodova, dva više od četvrtog Juventusa i tri više od petoplasirane Rome. U Ligu prvaka prolaze najbolja četiri. 

