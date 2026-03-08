Gazzetta: 'Milan je doživio rast na mrežama, Modrić je ključan'

Luka Modrić (40) u Milanu proživljavala drugu mladost. Nakon što je s Real Madridom ispisao povijest, otisnuo se u Italiju i s Milanom pomiče granice. Talijani ističu njegovu ulogu u ekspanziji Milana na društvenim mrežama.

"Milan je doživio boom na društvenim mrežama, a Modrić je ključan u tom rastu", naslov je teksta Gazzette dello Sport koja dodaje:

"AC Milan ima preko 90 milijuna pratitelja na društvenim mrežama: 18 milijuna na Instagramu, 23 milijuna na TikToku, 29 na Facebooku i 8 milijuna na X-u. Kada se tome dodaju WhatsApp, YouTube, Threads i kanali društvenih medija u Kini, dolazimo do spomenute sjajne brojke".

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Sedmerostruki prvak Europe ima puno navijača na Bliskom istoku, ističu Talijani.

"Ključna riječ je globalizacija. Prije tri godine otvorena je Casa Milan Dubai, središte za sve inicijative i aktivnosti AC Milana na Bliskom istoku. Brend AC Milan vrlo je uspješan u toj regiji. U siječnju je u Jeddahu u Saudijskoj Arabiji otvorena i Akademija s ciljem stvaranja sportske, obrazovne i društvene vrijednosti.

Nije slučajno da 21 posto zajednice AC Milana dolazi s Bliskog istoka i Sjeverne Afrike. 19 posto dolazi iz Latinske Amerike, 15 posto iz Europe, a 3 posto iz Sjeverne Amerike. Od početka sezone 2025./26., Milan je generirao preko 277 milijuna interakcija i 3 milijarde pregleda videa na društvenim mrežama. Prošlu godinu završili su s 515 milijuna interakcija i 4,5 milijardi pregleda".

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Gazzetta je označila Modrićev dolazak u klub kao odličan marketinški potez.

"Dolazak Luke Modrića bio je ključan, i na terenu i izvan njega. Na dan objave da je postao igrač kluba Milan je dobio 307 tisuća pratitelja, a u sljedećih 30 dana (14. srpnja – 14. kolovoza) preko 2 milijuna", pišu i zaključuju:

"Među najgledanijim sadržajem sezone je video s TikToka na dan Modrićevog debija, u Kupu protiv Barija. Video je premašio 63 milijuna pregleda i 6 milijuna interakcija. Na Instagramu su najgledanije fotografije s dana njegova predstavljanja u dresu Milana: 2 milijuna interakcija i preko 36 milijuna pregleda".

Modrić je u "crveno-crne" stigao prošlog ljeta, a ove je sezone nastupio 29 puta i zabio dva gola, uz tri asistencije.