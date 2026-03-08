"Dolazak Luke Modrića bio je ključan, i na terenu i izvan njega. Na dan objave da je postao igrač kluba Milan je dobio 307 tisuća pratitelja, a u sljedećih 30 dana (14. srpnja – 14. kolovoza) preko 2 milijuna"
Gazzetta: 'Milan je doživio rast na mrežama, Modrić je ključan'
Luka Modrić (40) u Milanu proživljavala drugu mladost. Nakon što je s Real Madridom ispisao povijest, otisnuo se u Italiju i s Milanom pomiče granice. Talijani ističu njegovu ulogu u ekspanziji Milana na društvenim mrežama.
"Milan je doživio boom na društvenim mrežama, a Modrić je ključan u tom rastu", naslov je teksta Gazzette dello Sport koja dodaje:
"AC Milan ima preko 90 milijuna pratitelja na društvenim mrežama: 18 milijuna na Instagramu, 23 milijuna na TikToku, 29 na Facebooku i 8 milijuna na X-u. Kada se tome dodaju WhatsApp, YouTube, Threads i kanali društvenih medija u Kini, dolazimo do spomenute sjajne brojke".
Sedmerostruki prvak Europe ima puno navijača na Bliskom istoku, ističu Talijani.
"Ključna riječ je globalizacija. Prije tri godine otvorena je Casa Milan Dubai, središte za sve inicijative i aktivnosti AC Milana na Bliskom istoku. Brend AC Milan vrlo je uspješan u toj regiji. U siječnju je u Jeddahu u Saudijskoj Arabiji otvorena i Akademija s ciljem stvaranja sportske, obrazovne i društvene vrijednosti.
Nije slučajno da 21 posto zajednice AC Milana dolazi s Bliskog istoka i Sjeverne Afrike. 19 posto dolazi iz Latinske Amerike, 15 posto iz Europe, a 3 posto iz Sjeverne Amerike. Od početka sezone 2025./26., Milan je generirao preko 277 milijuna interakcija i 3 milijarde pregleda videa na društvenim mrežama. Prošlu godinu završili su s 515 milijuna interakcija i 4,5 milijardi pregleda".
Gazzetta je označila Modrićev dolazak u klub kao odličan marketinški potez.
"Dolazak Luke Modrića bio je ključan, i na terenu i izvan njega. Na dan objave da je postao igrač kluba Milan je dobio 307 tisuća pratitelja, a u sljedećih 30 dana (14. srpnja – 14. kolovoza) preko 2 milijuna", pišu i zaključuju:
"Među najgledanijim sadržajem sezone je video s TikToka na dan Modrićevog debija, u Kupu protiv Barija. Video je premašio 63 milijuna pregleda i 6 milijuna interakcija. Na Instagramu su najgledanije fotografije s dana njegova predstavljanja u dresu Milana: 2 milijuna interakcija i preko 36 milijuna pregleda".
Modrić je u "crveno-crne" stigao prošlog ljeta, a ove je sezone nastupio 29 puta i zabio dva gola, uz tri asistencije.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+