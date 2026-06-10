Gazzetta: Milan je Modriću dao odriješene ruke oko produljenja

Luka Modrić spreman je povesti hrvatsku reprezentaciju do novih visina na Svjetskom prvenstvu. Imao je sjajnu sezonu u Milanu, oduševio navijače i cijelu Italiju, ali Rossoneri nisu uspjeli dograbiti Ligu prvaka. Jedan od glavnih razloga bio je i taj što je hrvatski kapetan bio ozlijeđen na kraju sezone, a sada se postavlja pitanje što će biti s Modrićem i Milanom. To je analizirala Gazzetta dello Sport.

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Naime, Modriću ugovor ističe 30. lipnja, ali ima opciju produljenja na još jednu godinu. Kako piše Gazzetta, sada je sve u rukama Modrića.

"U birokratskom smislu, njegov ugovor istječe 30. lipnja. Postoji opcija za nastavak suradnje na još jednu sezonu, ali Milan mu je dao odriješene ruke da odluči. Luka će izabrati ono zbog čega će se osjećati najbolje. Zasad odluka još nije donesena. Želio je razjasniti situaciju prije Svjetskog prvenstva, ali izostanak sugovornika od kojih bi mogao dobiti pojašnjenja o smjeru u kojem klub ide sve je stavio na čekanje. Pokušat će shvatiti kako će izgledati novi Milan. Postotak šanse za ostanak je 45 posto", piše Gazzetta.

Odluka pada nakon Svjetskog prvenstva. Španjolski mediji su pisali da ga Florentini Perez čeka raširenih ruku u Realu na nekoj od funkcija, a ponuda ima i iz saudijskih klubova. Sada je fokus samo na Hrvatskoj i na lovu na novu medalju.