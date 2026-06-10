Obavijesti

Sport

Komentari 0
OSTAJE ILI ODLAZI?

Gazzetta: Milan je Modriću dao odriješene ruke oko produljenja

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Gazzetta: Milan je Modriću dao odriješene ruke oko produljenja
Foto: EXPA/ laPresse/ Spada/EXPA

Milan se neće miješati u Modrićevu odluku. Hrvatski maestro će nakon Svjetskog prvenstva odlučiti hoće li ostati još u Milanu ili je vrijeme za nove izazove

Admiral

Luka Modrić spreman je povesti hrvatsku reprezentaciju do novih visina na Svjetskom prvenstvu. Imao je sjajnu sezonu u Milanu, oduševio navijače i cijelu Italiju, ali Rossoneri nisu uspjeli dograbiti Ligu prvaka. Jedan od glavnih razloga bio je i taj što je hrvatski kapetan bio ozlijeđen na kraju sezone, a sada se postavlja pitanje što će biti s Modrićem i Milanom. To je analizirala Gazzetta dello Sport.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Pogledajte oduševljenje navijača kada su ugledali Luku Modrića! Kapetan ih pozdravio VIDEO
Pogledajte oduševljenje navijača kada su ugledali Luku Modrića! Kapetan ih pozdravio | Video: Hrvoje Tironi/24sata

Naime, Modriću ugovor ističe 30. lipnja, ali ima opciju produljenja na još jednu godinu. Kako piše Gazzetta, sada je sve u rukama Modrića.

"U birokratskom smislu, njegov ugovor istječe 30. lipnja. Postoji opcija za nastavak suradnje na još jednu sezonu, ali Milan mu je dao odriješene ruke da odluči. Luka će izabrati ono zbog čega će se osjećati najbolje. Zasad odluka još nije donesena. Želio je razjasniti situaciju prije Svjetskog prvenstva, ali izostanak sugovornika od kojih bi mogao dobiti pojašnjenja o smjeru u kojem klub ide sve je stavio na čekanje. Pokušat će shvatiti kako će izgledati novi Milan. Postotak šanse za ostanak je 45 posto", piše Gazzetta.

Odluka pada nakon Svjetskog prvenstva. Španjolski mediji su pisali da ga Florentini Perez čeka raširenih ruku u Realu na nekoj od funkcija, a ponuda ima i iz saudijskih klubova. Sada je fokus samo na Hrvatskoj i na lovu na novu medalju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve počinje 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
UŽIVO Transferi: Zvijedu Foresta žele oba rivala iz Manchestera
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Zvijedu Foresta žele oba rivala iz Manchestera

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
FOTO Vila Duje Ćalete-Cara i dalje na prodaju. Pogledajte kako izgleda, pršti od luksuza
SMANJILI SU CIJENU

FOTO Vila Duje Ćalete-Cara i dalje na prodaju. Pogledajte kako izgleda, pršti od luksuza

Već smo objavili u travnju kako poznati nogometaš prodaje modernu dvokatnicu od 272 kvadrata kod Šibenika. Vila je i dalje na oglasnicima na prodaju, ali s prvotne cijene od preko 2,1 milijuna eura, smanjena je na 1,6 milijuna u kolovozu prošle godine

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026