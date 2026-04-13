Gazzetta: Milan je u nervozi, a Modrićev potez to i dokazuje

Nogometaši Milana izgubili su na domaćem terenu od Udinesea 0-3 i doveli se u nezgodnu situaciju uoči nastavka sezone. Do titule prvaka više praktički ne mogu, ali sada je u pitanje došao i plasman u Ligu prvaka.

Naime, "crveno-crni" su treća momčad lige sa 63 boda, tri više od četvrtog Juventusa i pet više od petoplasiranog Coma te šest više od Rome koja je šesta. Modrićev potez na utakmici protiv Udinesea pokazao je kolika nervoza vlada u Milanu, prenosi Gazzetta Dello Sport.

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

U jednoj je situaciji Modrić glavom dodao loptu prema Leãu, a portugalski nogometaš je pokušao petom dodati loptu, ali ju je izgubio. Naljutilo je to hrvatskog veznjaka koji je gestom poručio Leãu "gubimo 2-0, igrajmo jednostavno".

"Tri incidenta protiv Udinesea signaliziraju određenu napetost: znak su teškog trenutka", piše Gazzetta i opisuje svaki od tri detalja nervoze. Prvi se dogodio u 27. minuti kada je Saelemaekers uputio protest suigraču koji je ostao na drugoj polovici terena dok je on pratio igrača, dok je deset minuta kasnije Maignan u nevjerici gledao svoju obranu koja je primila drugi gol. U 60. minuti dogodila se navedena situacija s Modrićem.

"Milan se, očito, ne osjeća dobro. Nije ništa ozbiljno - loš dan se uvijek dogodi u prvenstvu, ali nešto će se morati popraviti", zaključuje Gazzetta.