Gazzetta: 'Modrić će krenuti od prve minute protiv Cremonesea'

Luka Modrić (39) mogao bi od prve minute krenuti u dvoboju protiv Cremonesea u prvom kolu Serie A, piše Gazzetta Dello Sport.

"Luka je dobio dvoboj sa Samueleom Riccijem za mjesto u veznom redu u prvenstvenom debiju protiv Cremonesea. Bit će emotivno: Modrić je oduvijek navijao za Milan i nije doživio prvu utakmicu s novim klubom još od 2012. godine", pišu Talijani u tekstu.

Iako je Ricci talijanski reprezentativac i igrač kojeg je Milan platio 23 milijuna eura ovog ljeta, Luka je ipak klasa koja ne gubi na kvaliteti, bez obzira na godine.

"Luka Modrić će se večeras osvrnuti oko sebe i naći će se na mjestu o kojem je oduvijek sanjao: nasred San Sira, s 70 tisuća Milanovih navijača oko sebe. Modrić će u prvoj utakmici prvenstva s Milanom krenuti u startnoj postavi.

Bit će playmaker jer ga Allegri vidi na toj poziciji. Uz njega će biti Ruben Loftus-Cheek i Youssouf Fofana, koje je trener pohvalio na konferenciji za medije. Od njih trojice očekuje ukupno 15 golova i tko zna, možda krenu već na otvaranju prvenstva", piše Gazzetta.

Talijanski su mediji otkrili i kakva će biti uloga Hrvata u momčadi Maxa Allegrija.

"Allegri će od njega tražiti da izgradi Milanov dvorac, a Luka će povlačiti konce, pokušavati graditi mostove za suigrače, igrati okomito za Santiaga Gimeneza u napadu i kratko za Fofanu.

Navijači Milana, koji godinama čekaju pravog majstora slobodnih udaraca, pljeskat će mu već pri najavi sastava, a posebno će se uzbuditi ako Milan dobije prekršaj na rubu kaznenog prostora", napisali su pa zaključili:

"Luka će možda u 20:45 osjetiti trnce i prisjetiti se sebe kao dječaka u Milanovoj trenirci, a onda će utakmica početi i sve će za njega biti kao i uvijek, kao nekada na San Siru: bivši osvajač Zlatne lopte koji trči u dresu Milana".