'MODRIĆ EFEKT'

Gazzetta: Modrić u Milanu igra ponizno i briljira inteligencijom

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Natjerao je ostale da se zapitaju: ‘Ako on to radi, tko sam ja da ne radim isto?‘, i povukao je momčad na višu razinu, piše Gazzetta dello Sport o hrvatskom kapetanu koji igra sjajno u Italiji

Milan je nakon 13 kola talijanskog prvenstva vodeća momčad. U tih 13 odigranih utakmica Rossoneri su skupili 28 bodova. Tako se klub iz "grada mode" vratio u utrku za naslov za razliku od prošle sezone, a talijanski mediji i dalje ističu da je glavni razlog dobre igre Milana upravo Luka Modrić. Gazzetta dello Sport objavila je tekst u kojem naglašava važnost Modrićeve uloge u Milanu, a situaciju oko kluba nazvala je "Modrić efekt".

"Luka Modrić podigao je posrnulog đavla iz prošle sezone. Učinio je to svojim klasnim kvalitetama i vlastitim primjerom. Modrić blista tehnikom i inteligencijom te time što je prvi koji brani, kao svojevrsni libero ispred obrane. Zatvara linije i suparnike, skreće udarce i osvaja lopte. Ima 40 godina i osvojio je Zlatnu loptu, kao i gomilu trofeja u Real Madridu. U Milanu igra ponizno, podređen suigračima. Natjerao je ostale da se zapitaju: ‘Ako on to radi, tko sam ja da ne radim isto?‘, i povukao je momčad na višu razinu.", stoji u tekstu, a dalje piše:

"Milan ima problem s bodovima bačenim protiv manjih. Zasad ih je sedam, protiv Cremonesea (poraz) te Pise i Parme (remiji). S tih sedam bodova Milan bi bio uvjerljivo prvi i prvenstvo bi imalo jednog gazdu. Ako Allegri ispravi taj nedostatak, u utrci za naslov vrlo će se brzo izdvojiti samo jedna momčad na vrhu".

Modrić je apsolutno neizostavan kotačić Milana i za sada je njegov dolazak u Italiju bio un pogodak. Milan ne igra europska natjecanja pa se može fokusirati na prvenstvo te se igrači ne troše toliko puno pa bi zaista Rossoneri mogli podići trofej na kraju sezone. Jedini poraz Milan je doživio u prvom kolu protiv Cremonesea i od tad reda jako dobre rezultate. Slijedi mu Lazio u Kupu.

