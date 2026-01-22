Obavijesti

Sport

Komentari 2
VELIKE RIJEČI

Gazzetta o Sučiću: 'Šapat koji je postao urlik. S blatnjave farme je stigao do najljepše opere...'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Gazzetta o Sučiću: 'Šapat koji je postao urlik. S blatnjave farme je stigao do najljepše opere...'
Foto: Matteo Ciambelli/REUTERS

Sigurno još može napredovati, ali se nametnuo Chivuu koji je uvjeren da može na njega računati puno više u Serie A. U zadnja dva mjeseca je pokazao da je spreman za sve, napisala je Gazzetta

Admiral

Italija opet bruji o Hrvatu u veznom redu kluba iz grada Milana. Ipak, sada nije tema bio maestro Luka Modrić, već njegov kolega iz reprezentacije, Petar Sučić. Sve više pokazuje klasu u Interu, u Dinamu je pokazao da je sjajan dribler, što sada shvaćaju i na Čizmi, a protiv Arsenala je pokazao da ima top u nogama. Gazzetta dello Sport posebno se naklonila veznjaku Intera.

Pokretanje videa...

Čudna podjela 'love' u Dinamu: Trojica milijunaša, a 'vatreni' dvojac i dalje čeka ugovore... 00:58
Čudna podjela 'love' u Dinamu: Trojica milijunaša, a 'vatreni' dvojac i dalje čeka ugovore... | Video: 24sata/Video

"Šapat je postao urlik koji sad odzvanja San Sirom. Petar Sučić je bio sramežljivi talent. Dječak s farme je na svoj prvi trening došao u blatnjavim tenisicama, skroman kao što su ga roditelji odgajali. Kandija, selo u BiH od 300-tinjak stanovnika, sad je izraslo u milansku opernu kuću Scala, u koju Sučić dolazi u svojem najboljem odijelu", napisala je Gazzetta, a u tekstu se dodaje:

"On zabija smo golove zbog kojeg mu možeš skinuti kapu. Bio je igrač utakmice protiv Arsenala unatoč Interovom porazu. Prošao je sve testove i baš zato bi ga Christian Chivu sutra protiv Pise mogao staviti u početnu postavu. Sučić je pokazao da može igrati na puno pozicija, ali najbolje mu odgovara uloga lutajućeg veznjaka. Sigurno još može napredovati, ali se nametnuo Chivuu koji je uvjeren da može na njega računati puno više u Serie A. Možda nije najbolje krenuo u karijeru u Interu, ali u zadnja dva mjeseca je pokazao da je spreman za sve".

UEFA Champions League - Inter Milan v Arsenal
Foto: Matteo Ciambelli/REUTERS

Još jedan hrvatski reprezentativac koji je "eksplodirao" u zadnje vrijeme. Martin Baturina počeo je briljirati u Comu, Modrić vuče konce Milana od početka sezone, a sada i Sučića svi shvaćaju ozbiljno. Lagano se brusi forma za nadolazeće Svjetsko prvenstvo, a borba za vrh talijanskog prvenstva bit će obilježena Hrvatima.

Standings provided by Sofascore

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO Transferi: Hrvatski prvak doveo peto pojačanje ove zime, dolazi iz Obale Bjelokosti
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Hrvatski prvak doveo peto pojačanje ove zime, dolazi iz Obale Bjelokosti

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Džomba: Namjerno su nam to radili, to je bilo pripremljeno! Vori: I ja bih učinio što je Dagur
REAKCIJE STRUČNJAKA

Džomba: Namjerno su nam to radili, to je bilo pripremljeno! Vori: I ja bih učinio što je Dagur

Hrvatska doživjela težak poraz od Švedske 33-25! Greške i spora igra koštale nas pobjede. Vori i Džomba zabrinuti, ali vjeruju u oporavak protiv Islanda i drugih protivnika

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026