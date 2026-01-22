Gazzetta o Sučiću: 'Šapat koji je postao urlik. S blatnjave farme je stigao do najljepše opere...'

Italija opet bruji o Hrvatu u veznom redu kluba iz grada Milana. Ipak, sada nije tema bio maestro Luka Modrić, već njegov kolega iz reprezentacije, Petar Sučić. Sve više pokazuje klasu u Interu, u Dinamu je pokazao da je sjajan dribler, što sada shvaćaju i na Čizmi, a protiv Arsenala je pokazao da ima top u nogama. Gazzetta dello Sport posebno se naklonila veznjaku Intera.

"Šapat je postao urlik koji sad odzvanja San Sirom. Petar Sučić je bio sramežljivi talent. Dječak s farme je na svoj prvi trening došao u blatnjavim tenisicama, skroman kao što su ga roditelji odgajali. Kandija, selo u BiH od 300-tinjak stanovnika, sad je izraslo u milansku opernu kuću Scala, u koju Sučić dolazi u svojem najboljem odijelu", napisala je Gazzetta, a u tekstu se dodaje:

"On zabija smo golove zbog kojeg mu možeš skinuti kapu. Bio je igrač utakmice protiv Arsenala unatoč Interovom porazu. Prošao je sve testove i baš zato bi ga Christian Chivu sutra protiv Pise mogao staviti u početnu postavu. Sučić je pokazao da može igrati na puno pozicija, ali najbolje mu odgovara uloga lutajućeg veznjaka. Sigurno još može napredovati, ali se nametnuo Chivuu koji je uvjeren da može na njega računati puno više u Serie A. Možda nije najbolje krenuo u karijeru u Interu, ali u zadnja dva mjeseca je pokazao da je spreman za sve".

Foto: Matteo Ciambelli/REUTERS

Još jedan hrvatski reprezentativac koji je "eksplodirao" u zadnje vrijeme. Martin Baturina počeo je briljirati u Comu, Modrić vuče konce Milana od početka sezone, a sada i Sučića svi shvaćaju ozbiljno. Lagano se brusi forma za nadolazeće Svjetsko prvenstvo, a borba za vrh talijanskog prvenstva bit će obilježena Hrvatima.

