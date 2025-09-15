Gazzetta: 'Sveti Luka!' Talijani u transu nakon prvijenca, trener Allegri divljao: 'Sako me spasio'

U trećem kolu Serie A, Milan je na San Siru teškom mukom svladao Bolognu 1-0. Utakmicu je odlučio trenutak čiste magije hrvatskog maestra Luke Modrića, koji je samo pet dana nakon 40. rođendana zabio prvi, pobjednički gol u dresu "rossonera". Dok je San Siro slavio novog heroja, trener Massimiliano Allegri završio je utakmicu na tribinama nakon divljeg ispada bijesa.

Maestralan gol za povijest i pobjedu

Igrala se 61. minuta kada je utakmica, do tada prilično taktički zatvorena i siromašna prilikama, napokon prelomljena. A prelomio ju je čovjek od kojeg se to i očekivalo. Luka Modrić, koji je dres Milana zadužio ovog ljeta kao ostvarenje dječačkog sna, započeo je akciju duboko na svojoj polovici terena. Predao je loptu Rubenu Loftus-Cheeku, koji ju je proslijedio na desnu stranu do Alexisa Saelemaekersa. Belgijanac je povukao loptu prema sredini i zatim majstorski odigrao povratni pas za natrčalog Modrića, koji je s ruba kaznenog prostora preciznim udarcem unutarnjim dijelom kopačke poslao loptu iza leđa nemoćnog Lukasza Skorupskog.

Bio je to gol koji nije donio samo pobjedu, već je Modrića upisao u povijest. Postao je tek šesti igrač u povijesti Serie A koji je zabio nakon 40. rođendana, pridruživši se ekskluzivnom klubu u kojem su legende poput Zlatana Ibrahimovića i Fabija Quagliarelle. Ujedno, s 40 godina i pet dana, postao je najstariji vezni igrač koji je ikad zabio za Milan u ligi, srušivši rekord Nilsa Liedholma iz 1961.

- Evo maestrovog gola! Zabio je Luka Modrić! Čudesno! Asistencija Saelemaekersa, maestrov gol. 1-0 za nas, 1-0 za nas, 1-0 za naaas! Sjajan Alexis, veličanstven Luka - urlao je komentator Milanove televizije.

Talijanski mediji: "San Luka je vođa Milana"

Dan nakon utakmice, talijanski sportski mediji nisu štedjeli superlative na račun hrvatskog kapetana. Ugledna La Gazzetta dello Sport posvetila mu je naslovnicu, nazivajući ga "San Luka" (Sveti Luka) i ističući kako je "već apsolutni vođa momčadi i San Sira, dirigent, majstor u osvajanju lopti, proigravanjima i završnici".

Corriere dello Sport piše kako je "Modrić osvijetlio Milan" u taktički teškoj utakmici, dok portal Football Italia opisuje "strastvenu pobjedu" nošenu Modrićevom genijalnošću. Zajednički nazivnik svih izvještaja je divljenje njegovoj bezvremenskoj klasi, nogometnoj inteligenciji i profesionalizmu koji je donio u svlačionicu "rossonera". Ističu kako je, uz Adriena Rabiota koji je također debitirao, u potpunosti transformirao vezni red Milana.

Skromni maestro i ludi Allegri

Dok su mediji slavili njegovu vječnu mladost, Modrić je nakon utakmice dao tipično skromnu izjavu.

- Nadam se da me sljedeći put nitko neće podsjećati na moje godine, haha. Bila je to sjajna akcija, Ale mi je dao sjajnu loptu i bilo je lako zabiti. To je više bila njegova asistencija nego moj gol.

Njegov suigrač Alexis Saelemaekers bio je oduševljen:

- Gledao sam Modrića dok sam bio dijete, imati ga sada pored sebe je san. On je nevjerojatan igrač, ali još divniji čovjek.

Potpuno suprotno raspoloženje vladalo je kod trenera Massimiliana Allegrija. U sudačkoj nadoknadi, sudac je nakon VAR provjere poništio dosuđeni penal za Milan. Allegri je potpuno izgubio živce, u scenama koje podsjećaju na njegove dane u Juventusu, bijesno je strgnuo sako sa sebe, urlao na četvrtog suca i zaradio isključenje.

- U tom sam trenutku imao štošta reći četvrtom sucu, srećom sako me spasio - komentirao je.

Foto: Daniele Mascolo

Ipak, i on je odao priznanje junaku večeri:

- Luka je izvanredan igrač i veliko ga je zadovoljstvo gledati. Uz to je i nevjerojatno skroman dečko, što samo pokazuje kakav je veliki šampion.

Pobjeda nije bila laka; Milan je čak tri puta pogađao okvir gola, a zbog ozljede je igru morao napustiti i prvi vratar Mike Maignan. No, na kraju se pamte tri boda i trenutak magije koji je presudio. Luka Modrić došao je na San Siro ne završiti karijeru, već voditi momčad prema vrhu.