Gazzetta usporedila Modrića sa Zanettijem, Ibrahimovićem i Maldinijem. 'Prkose vremenu'

Inter i Milan sastaju se u nedjelju od 20.45 u derbiju 12. kola Serie A. Luka Modrić (40) trebao bi se naći u početnom sastavu "crveno-crnih", a tim je povodom Gazzetta Dello Sport posvetila tekst Hrvatu.

"Luka Modrić bit će četvrti četrdesetogodišnjak koji će zaigrati u milanskom derbiju nakon Maldinija, Zanettija i Ibrahimovića, kao štafetna utrka između generacije X i milenijalaca. S jednom iznimkom, Billyjem Costacurtom, koji je derbi igrao s 39 godina", piše Gazzetta i dodaje:

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

"Oni su igrači koji prkose vremenu i kao da se pomlađuju. Možda im se vide koje bore i mišići su im nešto krhkiji, ali kad se upale reflektori San Sira ponovno pronađu energiju koja prkosi godinama u dokumentima".

Milan je nakon 11 kola trećeplasirana momčad Serie A, a ispred njega su Inter i Roma sa po 24 boda.