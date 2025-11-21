Obavijesti

UOČI DERBIJA

Gazzetta usporedila Modrića sa Zanettijem, Ibrahimovićem i Maldinijem. 'Prkose vremenu'

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

"Možda im se vide koje bore i mišići su im nešto krhkiji, ali kad se upale reflektori San Sira ponovno pronađu energiju koja prkosi godinama u dokumentima", pišu Talijani o tim trojici legendarnih igrača

Inter i Milan sastaju se u nedjelju od 20.45 u derbiju 12. kola Serie A. Luka Modrić (40) trebao bi se naći u početnom sastavu "crveno-crnih", a tim je povodom Gazzetta Dello Sport posvetila tekst Hrvatu. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Modrićev suigrač: Luka je naš nogometni otac i pravi vođa. Ja mu još nisam pronašao manu... 01:22
Modrićev suigrač: Luka je naš nogometni otac i pravi vođa. Ja mu još nisam pronašao manu... | Video: 24sata/pixsell

"Luka Modrić bit će četvrti četrdesetogodišnjak koji će zaigrati u milanskom derbiju nakon Maldinija, Zanettija i Ibrahimovića, kao štafetna utrka između generacije X i milenijalaca. S jednom iznimkom, Billyjem Costacurtom, koji je derbi igrao s 39 godina", piše Gazzetta i dodaje:

Serie A - AC Milan v Pisa SC
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

"Oni su igrači koji prkose vremenu i kao da se pomlađuju. Možda im se vide koje bore i mišići su im nešto krhkiji, ali kad se upale reflektori San Sira ponovno pronađu energiju koja prkosi godinama u dokumentima". 

Milan je nakon 11 kola trećeplasirana momčad Serie A, a ispred njega su Inter i Roma sa po 24 boda. 

