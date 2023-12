Gdje gledati Dinamo - Ballkani?

Europska sezona bila je burna za Dinamo. Od tragičnog ispadanja iz Lige prvaka u posljednjim sekundama do Konferencijske lige i tri poraza u nizu. Izgledalo je katastrofalno, klub je bio ozbiljno uzdrman, a Sergej Jakirović pred otkazom. Ipak, hrvatski klub izronio je iz provalije i došao na koračić od ispunjenja jednog od glavnih ciljeva. A to je proljeće u Europi.

U posljednjih mjesec dana Jakirović je preporodio 'modre' koji su izašli iz teške situacije i doveli se u poziciju da nakon razočaravajućih rezultata ipak pred svojim navijačima odlučuju o plasmanu u eliminacijsku fazu.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Dinamo večeras od 21 sat na Maksimiru dočekuje Ballkani u posljednjem kolu Konferencijske lige. Za šesnaestinu finala je dovoljan i bod, ali sumnjamo da Jakirović razmišlja o tome. Želi europsku godinu završiti slavodobitno.

Dinamo na terenu djeluje puno bolje u odnosu na listopad kada je u Prištini teško nastradao protiv Ballkanija (2-0), a glavni razlog za to je povratak Brune Petkovića. S njim su i ostali igrači bolji. Uz to, vratili su samopouzdanje i pojavio se jedan neočekivani junak. Njegovo ime je Takuro Kaneko i upravo on će predstavljati veliku opasnost za kosovskog prvaka. No, bez obzira što su 'modri' favoriti i trenutno su u jako dobroj formi, morat će ozbiljno shvatiti Ballkani koji mu je stvorio velike glavobolje prije dva mjeseca.

