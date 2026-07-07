Gdje gledati Hrvatsku U19 u polufinalu Eura? Mladi 'vatreni' žele prekinuti niz Španjolaca

Hrvatska U19 reprezentacija plasirala se u polufinale Europskog prvenstva u Walesu nakon dramatičnog raspleta posljednjeg kola skupine B. Izabranici Siniše Oreščanina najprije su odradili svoj dio posla uvjerljivom pobjedom protiv Srbije 3-0, a zatim su dočekali pomoć Ukrajine, koja je svladala Italiju 1-0 i tako Hrvatskoj otvorila put među četiri najbolje momčadi turnira.

Hrvatska je uoči posljednjeg kola bila u teškoj situaciji. Nakon poraza od Ukrajine 3-1 i remija bez golova protiv Italije, za ostanak u igri trebala joj je pobjeda protiv Srbije, ali i povoljan rasplet u drugom susretu skupine. Protiv Srbije je Hrvatska odigrala najbolju utakmicu na turniru i slavila pogocima Lovre Chelfija, Dine Godeca i Patricea Čovića, koji je bio precizan s jedanaest metara.

Zagreb: Utkamica u-19 Hrvatska-Srbija | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Time je Hrvatska zadržala nadu, a konačna potvrda stigla je nakon pobjede Ukrajine nad Italijom. Takav rasplet odveo je mlade hrvatske reprezentativce u polufinale, ali im je donio i jednog od najtežih mogućih protivnika. Hrvatska će u srijedu, 8. srpnja, od 17.30 u Denbighu igrati protiv Španjolske. Izravan prijenos utakmice bit će na platformi Voyo. U drugom polufinalu, koje počinje dva i pol sata poslije u Wrexhamu, sastat će se Ukrajina i Njemačka.

Izbornik Oreščanin nakon pobjede protiv Srbije i plasmana u polufinale naglasio je zadovoljstvo, ali i svjestan izazova koji čeka njegovu momčad.

- Sretni smo i jako pozitivni što smo u polufinalu. Što reći o Španjolskoj? To je reprezentacija koja je sigurno pokazala najviše na ovom turniru. Iza njih nije samo niz od tri pobjede u skupini. Dobili smo podatak da su devet utakmica bez primljenoga gola, tako da su sigurno u pozitivnoj seriji. Međutim, svaki pozitivan niz postoji da bi se prekinuo - rekao je Oreščanin i dodao:

Varaždin: Elitno kolo kvalifikacija za Euro U-19, skupina 3, 3. kolo, Francuska - Hrvatska | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Stvarno su ekipa koja je klasičan primjer njihove metodologije, s jako izraženom napadačkom filozofijom i jako dubokim razumijevanjem igre. Imaju puno igrača s iskustvom iz La Lige, s dobrom minutažom i velikom prisutnošću u toj ligi. Pred nama je jako velik izazov i veselimo mu se.

Protivnik je ujedno i favorit za osvajanje, no Oreščanin vjeruje kako njegova momčad može napraviti čudo.

- Trebat će nam fokus, izvedba s loptom i bez nje, puno trčanja. Stvarno smo pozitivni zbog ovoga što smo postigli i nadam se da će nam to biti gorivo da sutra damo apsolutno sve od sebe. To ćemo morati napraviti pa ćemo vidjeti što će to na kraju značiti - zaključio je izbornik.