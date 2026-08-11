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Gdje gledati prijenos utakmice Kauno Žalgiris - Dinamo u LP-u?

Piše Josip Tolić,
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Gdje gledati prijenos utakmice Kauno Žalgiris - Dinamo u LP-u?
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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Dinamo je na korak do play-offa Lige prvaka, a Kovačević najavljuje novu pobjedu i rotacije protiv Kauno Žalgirisa

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Dinamo je petardom u Maksimiru odradio više od pola posla protiv Kauno Žalgirisa u prvoj utakmici trećeg pretkola Lige prvaka, ostalo je još potvrditi prolazak u play-off gdje već čeka norveški Viking, ali i donijeti vrijedne bodove za hrvatski koeficijent u Europi. Početak susreta je u 19 sati, a prijenos na kanalu MAXSport 1.

"Modri" su rasterećeni i odmorni uoči uzvrata u Vilniusu jer je utakmica protiv Rijeke, koja se trebala odigrati prošli vikend, odgođena zbog zgusnutog rasporeda jednih i drugih u Europi i nemogućnosti barem dva slobodna dana između dvaju utakmica. Mario Kovačević najavio je kako će krenuti s najjačim snagama, ali i da bi šansu trebali dobiti i igrači koji su dosad manje igrali.

- Vjerujem da smo prošli neke probleme koje smo imali, radimo da bude bolje. Stalno govorim da ćemo biti bolji kako utakmice budu prolazile. Očekujem da ćemo i sutra biti na nivou kakvog želimo. Nećemo razmišljati o prvom rezultatu, nego da odigramo dobro i pobijedimo. To nas samo sutra zanima - kaže trener Dinama.

Trener Kauna Željko Sopić svjestan je da mu je ovo samo međustanica do europske jeseni i osigurane Konferencijske lige, idući bi tjedan naime u playoffu za Europsku ligu trebao na Bešiktaš i tu mu prijeti nova porcija.

- Ja sam iz Zagreba i mogu reći da je Dinamo najjača momčad u ovom pretkolu, vjerojatno će igrati u Ligi prvaka, pa je možda to za nas trenutno previsoka stepenica, ali i sami smo došli do ove faze i moramo uživati. Pozivam navijače da dođu na stadion i uživaju, jer obično tako jake momčadi možete vidjeti samo na televiziji, a sada je dobro vrijeme da dođete i pokažete da podržavate Kauno Žalgiris - rekao je.

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