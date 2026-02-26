Gdje gledati Rijeka - Omonia, Genk - Dinamo, Palace - Zrinjski

Dinamo u četvrtak u 21 sat ulazi u uzvratni dvoboj doigravanja Europske lige nakon uvjerljive pobjede u domaćem prvenstvu protiv Varaždina (4-0), ali ima težak zadatak u Belgiji. Genk je na Maksimiru zabio tri, a primio samo jedan te je favorit za prolazak. Nadu "modrima" sigurno će dati činjenica da je tijekom proteklog vikenda Standard Liege u derbiju pobijedio Genk kod kuće 3-0, rezultat koji bi Dinamu osigurao prolaz u četvrtak.

Rijeka na svom stadionu od 18.45 dočekuje ciparsku Omoniju u istoj fazi, ali u sklopu Konferencijske lige, s nadom da mogu obraniti prednost od 1-0 iz prvog dvoboja. Obje ekipe za vikend su minimalno izgubile u derbijima u svojim ligama, Omonia od Apoela, a Rijeka od Hajduka.

Foto: HNK Rijeka

Težak zadatak imat će Hrvatski športski klub Zrinjski iz Mostara koji na putovanje u London na noge Crystal Palaceu ide s odličnih 1-1 iz prvog dvoboja. Iako je engleska momčad tad dominirala, Zrinjski je imao prilika kompletno šokirati i zabiti drugi gol. Pokušat će ponovno savladati obranu "orlova" i popraviti najveći europski rezultat u povijesti kluba.

Gdje gledati prijenos?

Rijeka - Omonia, 18.45, Arena Sport 2

Genk - Dinamo, 21.00, Arena Sport 1

Crystal Palace - Zrinjski, 21.00, Arena Sport 4