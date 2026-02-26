Obavijesti

Komentari 9
Gdje gledati Rijeka - Omonia, Genk - Dinamo, Palace - Zrinjski

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: 4 min
1
Zagreb: Dinamo poražen od Genka konačnim rezultatom 3:1 | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Hrvatske predstavnike čekaju uzvratne utakmice u Europi. Dinamo u Belgiji hvata rezultat od 21 sat, dok Rijeka kod kuće brani prednost sa Cipra protiv Omonije od 18.45

Admiral

Dinamo u četvrtak u 21 sat ulazi u uzvratni dvoboj doigravanja Europske lige nakon uvjerljive pobjede u domaćem prvenstvu protiv Varaždina (4-0), ali ima težak zadatak u Belgiji. Genk je na Maksimiru zabio tri, a primio samo jedan te je favorit za prolazak. Nadu "modrima" sigurno će dati činjenica da je tijekom proteklog vikenda Standard Liege u derbiju pobijedio Genk kod kuće 3-0, rezultat koji bi Dinamu osigurao prolaz u četvrtak. 

Zagreb: Sammir, bivši igrač Dinama i hrvatske reprezentacije
46
Foto: Instagram

Rijeka na svom stadionu od 18.45 dočekuje ciparsku Omoniju u istoj fazi, ali u sklopu Konferencijske lige, s nadom da mogu obraniti prednost od 1-0 iz prvog dvoboja. Obje ekipe za vikend su minimalno izgubile u derbijima u svojim ligama, Omonia od Apoela, a Rijeka od Hajduka.

Foto: HNK Rijeka

Težak zadatak imat će Hrvatski športski klub Zrinjski iz Mostara koji na putovanje u London na noge Crystal Palaceu ide s odličnih 1-1 iz prvog dvoboja. Iako je engleska momčad tad dominirala, Zrinjski je imao prilika kompletno šokirati i zabiti drugi gol. Pokušat će ponovno savladati obranu "orlova" i popraviti najveći europski rezultat u povijesti kluba.

Gdje gledati prijenos?

  • Rijeka - Omonia, 18.45, Arena Sport 2
  • Genk - Dinamo, 21.00, Arena Sport 1
  • Crystal Palace - Zrinjski, 21.00, Arena Sport 4

