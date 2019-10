Gdje gledati spektakl Dinama na Etihadu protiv Cityja u LP

Već je prošlo 20 godina od veličanstvenog remija Dinama protiv Manchester Uniteda u skupini Lige prvaka. 'Modri' predvođeni argentinskim trenerom Oscarom Ardillesom su tada išli na noge Fergusonovoj mašineriji koja je te godine osvojila Ligu prvaka. Šanse su bile kao piletu kod mesara, no Dinamo je napravio čudo i izvukao 0-0.

Slična situacija je i 20 godina poslije. Hrvatski prvak i ovaj put gostuje u Manchesteru, ali nije riječ o Old Traffordu i Unitedu, već o Etihadu i Cityju. Guardiolina mašinerija melje sve pred sobom u Premier ligi, a u Ligi prvaka su također jedni od najvećih favorita za osvajanje. Naravno, City je ogroman favorit kao i što je to bio United prije 20 godina. No, nitko ne može oduzeti Nenadu Bjelici i njegovoj momčadi tu minimalnu šansu i nadu, pogotovo nakon onakve predstave protiv Atalante i pobjede od 4-0 u prvom kolu.

Nema tog Hrvata koji neće u utorak od 21 sat biti prikovan za TV kako bi gledao spektakl s Etihada, a prijenos utakmice moći ćete pratiti na Planet Sportu 1. Emisija čiji su domaćini uvijek zanimljiviji Joško Jeličić i Stipe Pletikosa počinje u 20 sati.

Nenad Bjelica svjestan je kako njegovu momčad očekuje nemoguća misija, ali ako njegovi dečki daju baš sve od sebe i odigraju kao protiv Atalante, tada je sve moguće.

- Mi uvijek idemo na tri boda, bez obzira tko je protivnik i to sam rekao već nekoliko puta. Tako će biti i sutra premda znam da je malo klubova koji su pobjeđivali ovdje na Etihadu. No mi vjerujemo u sebe i svoje šanse makar će nam se trebati dosta toga poklopiti - rekao je Bjelica.

Kada on sudi, Dinamo gubi

Za pravdu na terenu zadužen će biti Serdar Gözübüyük, 33-godišnji nizozemski sudac turskog podrijetla. Dinamovci ga ne pamte po dobrom jer su se do sada susretali dva puta, a oba puta Zagrepčani su ostali pognute glave.

Prvi put na Red Bull Areni u Salzburgu 2014. kada je Dinamo izgubio od Red Bulla 4-2, a drugi put prošle godine kada je na Doosan Areni bolja bila Viktoria Plzen s 2-1.

Treća sreća ili nešto drugo? Samo neka sudi pošteno i Dinamo će pokazati da nije ništa lošiji od jednog Norwich Cityja, koji je ove sezone već pobijedio 'građane'.

Gdje gledati ostale utakmice?

Kao što je već poznato, i ove sezone u Hrvatskoj prava na Ligu prvaka ima A1 Hrvatska, te će se sve utakmice prenositi na kanalima PlanetSporta.

Po dvije utakmice dnevno igrat će se od 18.55, a ostale od 21 sat. Srijedom, pravo na prvi odabir ima HTV, što znači da će preostale dvije utakmice utakmice koje će Dinamo igrati u srijedu biti dostupne svima na HTV-u, a ostale tri bit će na PlanetSportu.

Osim Dinama, na Planet Sportu nas tijekom utorka očekuju brojne zanimljive utakmice, a brojne oči će biti uprte u London i na Planet Sport 2 gdje će od 21 sat zaigrati Tottenham i Bayern München.

Također, donosimo vam cjelokupni raspored prijenosa utakmica prvog dana grupne faze Lige prvaka.

Jedna utakmica u svakom terminu dostupna je za korisnike A1 PlanetSport paketa.

Od 18:55:

Real Madrid - Club Brugge (Planet Sport 2)

Atalanta - Šahtar (Planet Sport 3)

Od 21:00