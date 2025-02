Gdje gledati uživo Man. City - Real, Dinamo protiv Bjelovara...

Beskonačno duga prva faza Lige prvaka, koja se protegla do kraja siječnja, konačno je iza nas. Nažalost, Dinamo je ostao prvi ispod crte zbog lošije gol razlike, odnosno prolaska u eliminacijsku fazu koštao ga je onaj teški poraz od Bayerna (9-2) pa mu od pomoći nije bila ni pobjeda protiv Milana.

Osam klubova plasiralo se u osminu finala, a za preostalih osam mjesta borit će se 16 klubova u play-offu. Ždrijeb se pobrinuo da već na otvaranju eliminacijske faze imamo 'finale prije finala', spektakl klubova koji su posljednjih godina obilježili ovo natjecanje. Kuglice su u doigravanju spojile aktualnog europskog prvaka Real Madrid i engleskog prvaka Manchester City! Utakmica počinje u 21 sat uz prijenos na Areni Sport 1.

Nevjerojatno, ali već četvrtu godinu u nizu ova dva kluba susrest će se u eliminacijskoj fazi Lige prvaka. Prije tri godine Real je slavio u polufinalu nakon produžetaka i na kraju osvojio trofej pobjedom protiv Liverpoola, a godinu dana kasnije City je u reprizi polufinala pomeo Madriđane s 4-0 u uzvratu i u finalu pobijedio Inter za prvi 'klempavi trofej'. Prije godinu dana gledali smo novu dramu koja je otišla u korist 'kraljevskog kluba' nakon raspucavanja. Real je došao do finala i osvojio natjecanje pa u pravilu, kako nam posljednje tri sezone nalažu, tko slavi u dvoboju ova dva kluba, on na kraju i osvoji Ligu prvaka. Vidjet ćemo hoće li to biti slučaj i ove godine.

Foto: Stephane Mahe

Opet će u prvom planu biti Hrvati. Naravno, Madriđane će predvoditi kapetan Luka Modrić, dok će za City igrati Mateo Kovačić i Joško Gvardiol. Engleski prvak visio je kao luster pa tek u posljednjem kolu potvrdio prolazak dalje s 22. mjesta. Ova sezona je za zaborav, praktički su se oprostili od obrane titule u domaćem prvenstvu i Pep Guardiola proživljavao je najteže dane otkako je prije devet godina stigao na klupu. Ipak, stabilizirala se situacija u posljednje vrijeme, klub bilježi sve bolje rezultate, a kada igrate protiv Reala, veći motiv vam ni ne treba. Ovo je sraz kojeg cijeli svijet nestrpljivo iščekuje jer u pravilu on uvijek ponudi spektakl.

Carlo Ancelotti ne može računati na Alabu, Carvajala, Lucasa, Edera Militaa i Rudigera, dok Guardiola na raspolaganju nema Dokua, Rodrija, a upitni su Ake, Bobb i Ederson.

Foto: Phil Noble/REUTERS

Naravno, svi reflektori bit će uprte na Etihad, ali večeras se igraju još tri utakmice. Brest će od 18.45 sati ugostiti PSG u prvoj utakmici play-offa, a Juventusu od 21 sat stiže PSV za kojeg će u Ligi prvaka debitirati Ivan Perišić. Niko Kovač i njegova Borussia Dortmund tražit će što bolji rezultat na gostovanju kod Sportinga.

Dinamo i Šibenik sastali se u 21. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

A nogometni dan počinje već u 14.30 sati utakmicom trećeligaša Bjelovara i Dinama u osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa. Ova utakmica trebala se igrati u listopadu, ali je odgođena zbog loših vremenskih uvjeta. Kako su 'modri' tada još igrali Ligu prvaka, nije bilo slobodnog termina pa je utakmica prebačena za veljaču. Prijenos je na MaxSportu 1. Pobjednik ovog susreta će u četvrtfinalu igrati protiv Osijeka.

Prijenos utakmica, 11. veljače:

Bjelovar - Dinamo, 14.30 sati, osmina finala Kupa, MaxSport 1

Brest - PSG, 18.45 sati, play-off Lige prvaka, Arena Sport 3

Manchester City - Real Madrid, 21 sat, play-off Lige prvaka, Arena Sport 1

Juventus - PSV, 21 sat, play-off Lige prvaka, Arena Sport 2

Sporting - Borussia Dortmund, 21 sat, play-off Lige prvaka, Arena Sport 3