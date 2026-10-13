GDJE JE LOVA? Čak 94 posto engleskih klubova je u gubitku

Istraživanje Neovisnog nogometnog regulatora (IFR) pokazalo je da 94 posto klubova u prvih pet engleskih liga posluje s gubitkom.

Neovisni nogometni regulator (IFR) izradio je izvješće 'Stanje igre', u kojem je forenzički analizirao engleski nogomet u posljednjih 18 mjeseci. Istraga je pokazala kako većina klubova u engleskom nogometu "živi na rubu financijske katastrofe". Regulator (IFR) upozorava na "opasan koktel rastućeg duga i prevelikog oslanjanja na financiranje vlasnika, što dovodi klubove i njihove navijače u opasnost".

Izvješće priznaje da je uspjeh Premier lige potaknuo ekonomski uspjeh, čineći engleski nogomet "najbogatijim i najboljim na svijetu". Međutim, ukazuje na "financijske provalije između i unutar liga", pri čemu prosječni klub Premier lige ostvaruje više od osam puta veće prihode od prosječnog kluba iz Championshipa.

U izvješću se navodi kako unatoč ostvarenih više od 9 milijardi funti prihoda, čak 94 posto klubova u pet je najboljih engleskih liga ostvarilo gubitke u sezoni 2025/26. Navodi se kako bi 17 klubova u EFL-u (Championship, League One i League Two) i Nacionalnoj ligi poslovalo s gubitkom čak i kad bi njihovi igrači igrali besplatno. Skoro 70 posto klubova ne bi moglo opstati dulje od 90 dana bez financiranja od strane novih vlasnika, dok 60 posto klubova uopće nema poslovni plan.

- Trideset dva kluba posluju samo s gotovinom za 30 dana. Ako vlasnik odluči ne platiti gotovinom na kraju mjeseca, ti klubovi propadaju. To je vrlo, vrlo rizičan scenarij. Ovo je trenutak rješavanja ovih problema prije nego što novac počne presušivati - kazao je predsjednik IFR-a David Kogan za BBC Sport.

IFR u izvješću na 245 stranica navodi kako bi ovaj dokument trebalo poslužiti kao "poziv na buđenje za engleski nogomet". Također se najavljuje plan od šest točaka za rješavanje nekih od pronađenih problema, te kako poboljšati financijsku održivost klubova i otpornost piramide.

Izvješće je utvrdilo da je engleski nogomet u sezoni 2025/26. generirao više od devet milijardi funti. Međutim, 7,5 milijardi funti od toga bilo je u Premier ligi, jedna milijarda funti u Championshipu, 460 milijuna funti u Prvoj i Drugoj ligi i 70 milijuna funti u Nacionalnoj ligi.

Na početku Premier lige, 1992. godine, prosječni klub iz elitnog razreda je zarađivao 2.7 puta veći prihod od prosječnog kluba iz Championshipa. Ta je razlika sada 8.7 puta veća.

Između sezona 2021/22. i 2025/26. plaće igrača su eksplodirale, rastući za 33 posto u Premier ligi, 32 posto u Championshipu i nevjerojatnih 71 posto, odnosno 63 posto u Prvoj i Drugoj ligi. U sezoni 2025/26. naknade agenata su porasle s 317 milijuna funti na 584 milijuna funti, što predstavlja 17 posto ukupnih troškova transfera engleskih klubova u sezoni 2025./26.

U Premier ligi, prosječni gubici su se više nego udvostručili s 20 milijuna funti u sezoni 2021/22. na 44 milijuna funti u sezoni 2025./26., dok su u Championshipu ostali relativno stabilni između 11 i 13 milijuna funti do sezone 2024./25., prije nego što su se povećali na 22 milijuna funti u sezoni 2025/26.

U League One, prosječni gubici su se više nego utrostručili s 2.4 milijuna funti u sezoni 2021./22. na 7.5 milijuna funti u sezoni 2025./26., dok su se u League Two gubici u istom razdoblju povećali više nego četiri puta s 0.6 milijuna funti na 2,7 milijuna funti. Ukupan dug klubova je narastao s 2,8 milijardi funti u sezoni 2020/21. na 4,1 milijardu funti u sezoni 2024/25., a predviđa se da će do sezone 2026/27. dosegnuti 5,1 milijardu funti. Klubovi Premier lige čine oko 75 posto ukupnog duga.