Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Gdje je nestao čovjek? Bennacer se još nije vratio. A Kovačeviću to nije jedina briga uoči derbija

Piše Hrvoje Tironi,

Alžirac je trebao biti ‘out’ mjesec dana, a nema ga već šest tjedana. U Zagrebu su ga očekivali u utorak, ali od njega ni traga ni glasa

Dinamo se u prilično dobrom raspoloženju priprema za veliki derbi u Splitu. Mario Kovačević imao je prilično miran tjedan u kojemu su njegove pričuve svladale Kurilovec (2-0), plasirale se u polufinale hrvatskog nogometnog Kupa, a u četvrtak je momčad na treningu posjetio i predsjednik kluba Zvonimir Boban. Čelni čovjek "modrih" pokazao je igračima svoje nogometne kvalitete, dodatno opustio igrače prije današnjeg odlaska prema Splitu.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
Leonie June i Leon Dajaku (igrao za Hajduk) upoznali su se preko poruka. Dugo su se dopisivali i jedva čekali upoznati, uplovili i u bračne vode. Leon Dajaku sada igra za Ulm, a Leonie uživa u Dubaiju
Dino Perić je dogurao i do hrvatske reprezentacije i odigrao dvije utakmice za "vatrene", a trenutačno prema Transfermarktu vrijedi 100.000 eura

