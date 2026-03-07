Gdje je nestao čovjek? Bennacer se još nije vratio. A Kovačeviću to nije jedina briga uoči derbija
Alžirac je trebao biti ‘out’ mjesec dana, a nema ga već šest tjedana. U Zagrebu su ga očekivali u utorak, ali od njega ni traga ni glasa
Dinamo se u prilično dobrom raspoloženju priprema za veliki derbi u Splitu. Mario Kovačević imao je prilično miran tjedan u kojemu su njegove pričuve svladale Kurilovec (2-0), plasirale se u polufinale hrvatskog nogometnog Kupa, a u četvrtak je momčad na treningu posjetio i predsjednik kluba Zvonimir Boban. Čelni čovjek "modrih" pokazao je igračima svoje nogometne kvalitete, dodatno opustio igrače prije današnjeg odlaska prema Splitu.