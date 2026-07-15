Gdje je nestao Olise? Francuz je bio hit SP-a, dijelio asistencije kao od šale. Španjolci ga 'pojeli'

Razočarenje je ogromno, kao što su bila i očekivanja, piše francuski L’Équipe, koji još uvijek pokušava "probaviti“ poraz izabranika Didiera Deschampsa u polufinalu Svjetskog prvenstva. Španjolska je slavila 2:0 i uzela kartu za finale 19. srpnja, gdje će odmjeriti snage s boljim iz dvoboja Argentina – Engleska.

Francuska je na ovom Mundijalu izgledala uvjerljivo. Kylian Mbappe zabijao je golove kao od šale, do polufinala je stigao do osam pogodaka, Ousmane Dembele i Bradley Barcola izluđivali su suparničke obrane brzinom na krilima, a u središtu svega bio je briljantni ofenzivac Bayerna Michael Olise, koji je nizao asistencije i stvarao šanse kao na traci.

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U polufinalu su, međutim, naletjeli na boljeg protivnika. Španjolci su ih potpuno „ugasili“, a osobito tih bio je Olise, glavni kreator francuske igre. Očekivalo se da će barem on, ako ostali zapnu, moći povući i preokrenuti susret u njihovu korist, ali to se nije dogodilo.

Statistika Michaela Olisea

Foto: Sofascore za 24sata

Olise je protiv "furije“ bio neprepoznatljiv. Promašio je čak osam od 34 dodavanja, što je 76 posto uspješnosti, osjetno ispod prosjeka koji je imao na ovom SP‑u. Nije uspio ni u jednom driblingu, što je za njega atipično, s obzirom na to da je dosad po utakmici imao više od dva uspješna prodora s loptom.

Najviše je, međutim, boljelo njegovo gubljenje posjeda. Čak 20 puta ostao je bez lopte, što je frapantna brojka za igrača svjetske klase. Nije, doduše, bio jedini problem Francuske, Dembele je izgubio 17 lopti, Mbappe 14.

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Dodatno je zabrinula i Oliseova "heat“ mapa, koja pokazuje gdje se najviše kretao. Većinom je boravio na desnoj strani terena, ali predaleko od zone u kojoj ga je želio vidjeti Deschamps. Najviše vremena provodio je u središnjem dijelu, gdje nije jednako opasan kao u blizini protivničkog kaznenog prostora.

Stoga nije čudno što su čitatelji L'equipea "počastili" Olisea s ocjenom 2.7 za nastup protiv Španjolaca. Štoviše, bio je najgore ocijenjen igrač Francuza uz Lucasa Dignea, koji je skrivio penal na Lamineu Yamalu.